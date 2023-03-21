Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Mortan Sevi ve Psikoloji 3. Sınıf öğrencisi Eliz Avcı, depremden etkilenen çocuklar için “Hepimize Öyküler” adında resimli bir öykü kitabı hazırladı. Kitapta bulunan 4 öykü, afet dönemlerinde deprem ve ölüm gibi zor konuları yaş gruplarına uygun şekilde ele alarak, özellikle çocuklara baş etme kaynakları konusunda destek olmayı amaçlıyor.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Mortan Sevi ve Psikoloji 3. Sınıf öğrencisi Eliz Avcı tarafından kaleme alınan "Hepimize Öyküler", Uzman Klinik Psikolog Begüm Ceren Yüksel tarafından resimlendirildi. Özellikle depremden etkilenen çocuklara destek olmayı amaçlayan kitap, "Yeniden Yeşeren Umut", "Köstebek ailesi", "Pati ve Maru" ve "Dede Tilki" başlıklı 4 kısa öyküden oluşuyor. Öyküler, afet dönemlerinde deprem ve ölüm gibi zor konuları yaş gruplarına uygun şekilde ele alırken, bir yandan da 6 yaş üzeri çocuk, genç ve yetişkin okuyucuların işlevsel baş etme kaynakları geliştirmesini hedefliyor. Hepimize Öyküler kitabı, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü web sitesi üzerinden tüm okuyuculara açık olacak.

"Bu kısa öyküler bizden kısa mektuplar gibi aslında"

Kitabın ortaya çıkış hikayesinden bahseden Doç. Dr. Sevi, “Hepimize Öyküler, aslında afetin ardından içimizdeki acıyı eyleme dönüştürme çabamızla başladı. Hepimize iyi gelecek teknik ve metaforları bir araya toplayacak bir kaynak oluşturma gayreti içindeydim. Yazmaya başladığımda güvendiğim ve bu konuda motivasyonunun yüksek olduğunu bildiğim öğrencim Eliz’le konuştum. Böylece yazdığımız hikayeleri birbirimize yollamaya ve üzerinde konuşmaya başladık. Çizerimiz Begüm de benim eski yüksek lisans öğrencim ve şimdi çok iyi bir klinik psikolog, çok sevdiğim bir meslektaşım. Öykülerimizi aktarınca gönüllülükle bize katıldı ve yazdıklarımızı okuyunca ne hissettiğimizi çok iyi çizimlerle aktardı diye düşünüyorum; yani Hepimize Öyküler iyi bir ekip işinin ürünü oldu” dedi.

Öykü kitabının afet bölgelerinde çalışan gönüllüler için de yararlı olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Sevi, “Bu kısa öyküler bizden kısa mektuplar gibi aslında, konuşalım, unutmayalım, acımızı paylaşalım diyerek okuyucuya seslenmek istedik. Uygun bir dille ölümü, yası konuşabilmeyi, birbirimize destek olmayı, birbirimize yardım etmeyi hatırlatmayı amaçladık. Bu amaçla öyküler okul çağından itibaren çocuklara da ölüm, yas, deprem gibi zor kavramları açıklayabilmeye uygun bir dil kullanılarak yazıldı. Hikayeleri anneler de çocuklarına okuyabilir, çocuklarla çalışan uzmanlar da yardımcı kaynak olarak kullanabilir. Afet bölgelerinde çalışan gönüllüler için de yararlı olabilir. İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda hepimize iyi gelmesini diliyoruz” diye konuştu.

Hepimize Öyküler kitabı https://psy.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2023/03/Hepimize-Oykuler_2023.pdf bağlantısı üzerinden herkese açık olarak yayınlandı.