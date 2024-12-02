Kocaeli’de düzenlenen eğitimle öğrenciler ve veliler akran zorbalığına karşı bilinçlendirildi. Ailelere uyarılarda bulunan psikolog Sümeyye Saraçoğlu, "Zorbalık yaşayan çocuklar genelde içine kapanabilir, okula gitmek istemeyebilir ve kendilerini değersiz hissedebilir. Ani duygu değişimleri, sosyal ilişkilerden kaçınma da yaygın belirtileridir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Anne Şehir Merkezlerinde akran zorbalığını anlamak, doğru yaklaşım yöntemlerini öğrenmek ve etkili çözümler üretmek amacıyla hem öğrencilere hem de velilere eğitim düzenlendi. Psikolog Sümeyye Saraçoğlu tarafından verilen eğitimde, öğrenci ve velilere akran zorbalığı konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Eğitimde Saraçoğlu, akran zorbalığının genellikle fiziksel, sözlü, duygusal ya da siber ortamda gerçekleşebileceğini belirterek, ailelerin dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

"Çocuğumuzun arkadaşları arasında zorbalık yaşayıp yaşamadığını nasıl anlarız?" sorusunu cevaplayan psikolog Saraçoğlu, "Zorbalık yaşayan çocuklar genelde içine kapanabilir, okula gitmek istemeyebilir ve kendilerini değersiz hissedebilir. Ani duygu değişimleri, sosyal ilişkilerden kaçınma da yaygın belirtileridir" diye konuştu.

"Harekete geçmek, zorbalığı önlemenin ilk ve önemli adımıdır"

Saraçoğlu, çocukların zorbalıkla ilgili konuşmakta çekinebileceğini ifade ederek, "Çocuklarınızın duygularını rahat ifade edebilmesi için bir alan oluşturun. Onu yargılamadan dinleyin ve hislerini anladığınızı gösterin. Onun yanında olduğunuzu ve ona yardım etmek istediğinizi hissettirin. Zorbalığa uğramasının çocuğunuzun hatası olmadığını açık bir şekilde ifade edin. Eğer zorbalık yaşadığını düşünüyorsanız bir uzmandan destek alın. Unutmayın, fark etmek ve harekete geçmek, zorbalığı önlemenin ilk ve önemli adımıdır" şeklinde konuştu.

Çocuklara yönelik oturumda ise zorbalıkla başa çıkma yöntemleri üzerinde duran Saraçoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Zorbalıkla karşılaştığınızda tepkinizi sakin bir şekilde gösterin. Kendinizi güvende hissetmediğiniz durumda mutlaka bir yetişkine haber verin. Zorbalığa karşı yalnız olmadığınızı bilin; arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ya da ailenizden destek isteyin"