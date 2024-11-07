Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bir sağlık dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kanser teşhisi sonrası altı ay içinde tütün tedavisine başlayan ve üç ay sonra sigarayı bırakan hastalarda sigaraya devam edenlere göre yaşam süresinin ortalama 2 yıl uzadığını söyledi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, kanser teşhisi alan ve sigara içen hastaların sigarayı bırakmasının ardından hayatlarındaki değişikliklere ilişkin yapılan araştırmaya dair açıklamalarda bulundu. Teksas Üniversitesinde yapılan ve JAMA Oncology dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına değinen Coşkun, “Tütün bırakma tedavisine başladıktan sonraki üç ay içinde sigarayı bırakanlarda kanserle ilişkili ölümlerde yüzde 22-26 oranında azalma tespit edildi. Çalışmanın bulgularına bakıldığında en iyi sonuçlar, kanser teşhisinden itibaren altı ay içinde tütün tedavisine başlayan ve üç ay sonra sigarayı bırakan hastalarda saptandı. Bu hastalarda yaşam süresi sigarayı bırakanlarda, sigaraya devam edenlere oranla neredeyse ortalama 2 yıl daha fazla idi” dedi.

Coşkun, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sonuç olarak kanser tanısı alan hastalarda sigarayı bırakmak hem ikinci kanser gelişimini önlemede hem de tedavi sürecinde akciğere bağlı sorunların oluşmamasında son derece önemli. Fakat bu çalışmada ilk defa görüyoruz ki sigarayı erken dönemde bırakmak, kanser hastalarının yaşam sürelerini de belirgin olarak uzatıyor. Hekimler ve hasta yakınları bu konuda duyarlı olmalı ve hastalarımıza sigarayı erken dönemde bırakmaları konusunda telkinde bulunmalıdırlar.”