Akciğer kanserinin, tüm dünyada en yaygın kanser türlerinden biri olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, sigara içmeyen bireylerin de kanser riski altında olduğuna dikkati çekerek, yanan tütün ürünlerini solumaktan kaçınmanın riski azalttığını ifade etti.

Liv Hospital Ankara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü, akciğer kanseri hakkında açıklamalarda Bulundu.

Akciğer kanserinin, tüm dünyada en yaygın kanser türlerinden biri olduğuna değinen Uzm. Dr. Yıldırım, “Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde başı çekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 2,2 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konulmaktadır ve 1,8 milyon kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlar erken teşhis ve farkındalığın önemini açıkça ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“Hava kirliliği neden olabilir”

Akciğer kanserinin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Yıldırım, “Akciğer kanseri olan kişilerin yüzde 90’dan fazlası sigara veya tütün ürünleri kullanmaktadır. Tütün ürünleri kullanımına pasif olarak maruziyet (elektronik sigaralar da dahil), radon gazı, uranyum ve asbeste uzun süreli maruziyet, hava kirliliği, ailede akciğer kanseri öyküsü ve geçirilmiş tüberküloz hastalığı ile hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri ortaya çıkmasına neden olan diğer risk faktörleridir. Sigara içen kişilerde akciğer kanseri riski içmeyenlere oranla yaklaşık 30 kat daha fazladır” dedi.

“Akciğer kanseri başlangıçta belirti vermeyebilir”

Akciğer kanserinin, başlangıçta belirti vermeyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, bu nedenle erken teşhisin zorlaşabileceğini kaydetti. Uzm. Dr. Yıldırım, akciğer kanserinde görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

“Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, sürekli yorgunluk hali, iştah ve kilo kaybı ve ses kısıklığı.”

Uzm. Dr. Yıldırım, bu belirtilere sahip bireylerin 2 haftadan uzun sürmesi halinde vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları polikliniğine başvurması erken tanıyı kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

“Akciğer kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 20-25 ölüm riskini azaltabilir”

Erken teşhisin öneminden bahseden Uzm. Dr. Yıldırım, “Özellikle yüksek risk grubunda olan kişilerin yıllık olarak akciğer grafisi ya da gerekli hallerde düşük doz bilgisayarlı tomografi taraması yaptırmaları erken teşhisi kolaylaştırabilir. Araştırmalar, bu tarama yöntemiyle akciğer kanserine bağlı ölüm riskinin yüzde 20-25 oranında azalabileceğini de göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Sigara ve tütün kullanımından uzak durulmalı”

Akciğer kanserini önleme konusunda neler yapılabileceğinden bahseden Uzm. Dr. Yıldırım, “Kansere neden olan maddelere (nikel, arsenik, asbest gibi) maruz kalmanın sınırlandırılması, ikinci el dumandan kaçınmak (yanan tütün ürünlerini solumak), yüksek enerjili radyasyonlara (X-ışınları ve gama ışınları) maruz kalmanın sınırlandırılması riski azaltmaktadır. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme, evsel odun dumanını solumaktan kaçınmak akciğer kanserini önlemede yardımcı olabilecek diğer önlemlerdir” dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Uzm. Dr. Yıldırım, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü’nde farkındalığımızı artırmamız ve çevremizi bilgilendirerek farkındalık oluşturmamız gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, “Erken teşhis hayat kurtarır. Sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için tütün ürünlerinden uzak duralım ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.