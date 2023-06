Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketiminin birçok hastalığın yanında kilolara da davetiye çıkardığını belirten beslenme ve diyet uzmanı Kübra Tekay, özellikle bayramın ilk gününde et tüketilmesini önermediklerini belirterek, ’’Bunun yerine öncelikle 24 saat boyunca soğuk ve serin bir ortamda et bekletilmeli ve dinlendirilmeli’’ dedi.

Kurban Bayramı’nda et tüketiminde aşırıya kaçılmaması konusunda uyaran beslenme ve diyet uzmanı Kübra Tekay, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı’nda nasıl beslenmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunan Tekay, ’’Hasta bireyler, diyabet, tansiyon, kolesterol ve kalp hastaları için bu dönemde de yine diyetlerini bozmadan rutinlerini devam etmelerini öneriyoruz. Sağlıklı bireyler de hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi gastrointestinal sistem rahatsızlıkları oluşmaması için dikkat etmeleri gereken beslenme önerilerinde bulunmak istiyoruz. Güne, her zaman yaptığınız rutin ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak en doğru basamak olacaktır. Bu dönemde et ve tatlı tüketimi arttığı için herhangi bir besin grubuna yönelmemek amacıyla kahvaltıda kavurma, kıymalı yumurta gibi ağır yiyecekler hayvansal gıdalardan uzak durmakta fayda var. Eğer baklava, tatlı gibi şekerli gıdalar tüketilecekse reçel, bal ve pekmez gibi ürünlerin kahvaltıda tüketilmesini istemiyoruz. Bol yeşillik ve sebzeyi ihmal etmeyin. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar olan kısımda ise ara öğün yapmakta fayda var. Çünkü ara öğün yapılmadığı taktirde akşam yemeğine birden yüklenilmekte ve çok fazla tüketilebilmekte. Ara öğün de eğer tatlı yenilecekse, bir porsiyon baklava ya da diğer şerbetli tatlılar tüketilebilir. Yanında çay, kahve ya da bir su bardağı ayran ile şekerli yiyecekler dengelenebilir” diye konuştu.

’’Et kesildikten sonraki ilk gün tüketmenizi önermiyoruz”

Et pişirme yönteminin önemini vurgu yaparak, et tüketiminin en yoğun olduğu akşam yemeğine dikkat çeken Tekay, ’’Akşam yemeğine bir çorba ile başlamayı öneriyoruz. Yaz sıcakları geldiği için çorba içmek istemeyenler de yoğurtlu, ayranlı soğuk çorbalar tercih edilebilir. Eti tek başına değil sebze ile birlikte pişirmek her zaman daha sağlıklıdır. Eğer sebze ile birlikte pişirilmiyorsa etin yanında mutlaka fırın haşlanmış, közlenmiş sebzeden herhangi biri ya da bol yeşillikli bir salata öneriyoruz. Eti kavurma veya kızartmadan uzak durup fırın, haşlanmış ya da ızgara şeklinde tüketilmesini öneriyoruz. Kurban bayramında et kesildikten sonraki ilk gün, eti hemen kullanmanızı, tüketmenizi önermiyoruz. Bunun yerine öncelikle 24 saat boyunca soğuk ve serin bir ortamda et bekletilmeli ve dinlendirilmeli. Ertesi gün hangi tencereye, ne kadar koyulacağı porsiyon miktarında buzdolabına poşetlemeyi yerleştirilmesi buzluk ya da derin dondurucuya atılmasını öneriyoruz. Ayıca eti buzdolabından çıkarıp sıcak suyla çözdürmek yanlış bir yöntem. Çok hızlı bakteri gelişimi olabilmekte bu yüzden etin buzdolabının altında çözdürülmesini öneririz’’ şeklinde konuştu.