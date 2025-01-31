Medicana Sağlık Grubu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Erkam Sencar, tiroid kanserinin erken dönemlerde belirti vermediğini kaydederek, gömlek yakasının çok sıkı hale geldiğinin hissedildiği, ses kısıklığı ve ses değişikliği yaşandığı veya yutma güçlü çekildiği durumlarda tiroid kanserinden şüphelenilmesi gerektiğini söyledi.

Günümüzde giderek daha sık rastlanan bir sağlık sorunu haline gelen tiroid kanseri tüm kanserlerin yüzde 2,2’sini oluştururken, tüm dünyada en sık görülen kanserler arasında 7’nci sırada yer alıyor. Tiroid kanserinin kadınlarda erkeklere oranla 2,5 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Medicana International Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erkam Sencar, tiroid kanseri ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Vücudun orkestra şefi “tiroid bezi”

Tiroid bezinin, boynun alt kısmında yer alan ve kelebek şeklinde bir organ olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erkam Sencar, “Tiroid bezi vücudun metabolizmasını, kalp hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve kiloyu düzenleyen hormonlar üretir. Bu bezde başlayan kontrolsüz hücre büyümesi sonucu tiroid kanseri gelişir. Tiroid kanseri boyundaki lenf düğümlerine, akciğere, kemiklere ve vücudun diğer bölgeleri gibi çevre dokulara yayılabilir” dedi.

“Radyasyon maruziyeti ve obezite kanser riskini artırıyor”

Tiroid kanserine yol açan DNA değişikliklerinin nedenin bilinmediğini hatırlatan Doç. Dr. Erkam Sencar, radyasyona maruz kalmanın ve obezite gibi durumların risk faktörleri arasında yer aldığını vurguladı. Sencar, tiroid kanserinin tüm kanserlerin yüzde 2.2’sini oluşturduğunu ve dünya genelinde en sık görülen 7’nci kanser türü olduğunu da sözlerine ekledi.

Özellikle kadınlar taramalarını aksatmamalı

Tiroid kanserinin kadınlarda erkeklere göre 2,5 kat daha çok görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Sencar, “Tiroid kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserler arasında 5’inci sırada yer alır. Bu nedenle semptom olmasa bile, özellikle kadınların belirli aralıklarla doktorlarına başvurarak tiroid ultrasonografisi yaptırmaları önemlidir. Bu taramalar, meme ultrasonografisi, prostat kontrolü veya kolonoskopi gibi hayati önem taşıyan sağlık kontrollerinin bir parçası olmalıdır” diye konuştu.

Gömleğinizin yakası boğazınızı sıkmaya başlıyorsa dikkat

Tiroid kanserinin farklı türleri bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Sencar, “En sıklıkla karşılaştığımız papiller tiroid kanseri yavaş büyürken, medullar ve anaplastik tiroid kanseri çok agresif seyreder. Çoğu tiroid kanseri, hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir semptoma neden olmaz ancak tümör büyüdükçe çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir” diyerek semptomları şu şekilde sıraladı:

“Boyunda ele gelen kitleler ve lenf nodları, gömlek yakalarının çok sıkı hale geldiği hissi, ses kısıklığı veya ses değişikliği, nefes darlığı ve öksürük ve boyunda ve boğazda ağrı.”

Tedavide başarı oranı yüksek

Tiroid kanserinin tecrübeli merkezlerde tedavi edildiğinde başarı oranının arttığını belirten Doç. Dr. M. Erkam Sencar, tiroid kanserinde tedavinin ilk ve en önemli basamağının kanserin bu konuda uzmanlaşmış bir doktor tarafından boyun ultrasonografisi ile kanser haritalandırmasının yapılması ve uygulanacak cerrahinin kapsamının belirlenmesi olduğuna dikkat çekti. Tiroid bezinin tamamının mı yoksa yarısının mı alınması gerektiği ve riskli lenf nodlarının belirlenmesinin cerrahi öncesi yapılan haritalandırma işleminde netleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. M. Erkam Sencar, sonrasında tiroid kanserlerinde uzman bir cerrah tarafından tümörlü dokunun ve risk içeren tüm dokuların çıkartıldığını aktardı.

Atom tedavisi hedefe yönelik ve başarı oranı yüksek bir tedavidir

Ameliyat sonrası hastalara halk arasında “atom tedavisi” olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisi verildiğini belirten Doç. Dr. M. Erkam Sencar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Radyoaktif iyot tedavisi sadece tiroid hücreleri ve kanser hücreleri tarafından tutulduğundan hedefe yönelik bir tedavidir ve başarısı çok yüksektir. Sağlıklı dokular korunduğundan diğer kanserlerde tedavide kullanılan kemoterapilere göre yan etkileri azalabilmektedir. Radyoaktif iyot tedavi sonrasında ise hastayı takip eden doktor tarafından hormon replasman tedavisine başlanır ve ilk yıllarda daha sık olmak üzere uygun aralıklarla ultrasonografi ve spesifik testlerle nüks açısından kontroller yapılır. Çoğu tiroid kanseri tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.”