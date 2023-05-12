Dahiliye ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Bayram Yıldız, son dönemlerde sıklıkla görülen ishal kusma ve mide ağrılarına dikkat çekti.

Dahiliye ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Bayram Yıldız; yeterli su alımı olmadığını, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kişilerde suya erişimin biraz daha zor olduğu için bundan kaynaklı durumlar oluşabildiğini söyledi. Yıldız, "Pandemiden gelen bir kalıntı salgın olduğuna dair bir çalışma yok ancak o dönemde yoğun bir antibiyotik kullanımı, çok yoğun ilaç kullanımı olduğu için bağırsaklar değişiklik gösterebiliyor. Çok yoğun ilaç kullanımı olduğu için bağırsaklar değişiklik gösterebiliyor. Hava sıcaklığı arttıkça özellikle yaz mevsimine doğru ishal vakalarında artışlar yaşanıyor. Aynı zamanda mevsim geçişleriyle de alakalı bir durum sıcakların artmasından dolayı yiyeceklerde bozulmalar daha hızlı gerçekleşiyor" dedi.

Salgın hastalıklarında en önemli şeyin korunmak olduğunu dile getiren Yıldız, "Hastalığa yakalanıldığı zaman tedavi işlemlerini hızlı bir şekilde başlatmak gerekir. Hastalık döneminde ciddi seviyede sıvı kaybı yaşanıyor, sıvı kaybı olduğu zaman böbrek yetmezliğinden vücutta bulunan kana kadar etkilenmektedir ve böyle durumlarda yapılacak en önemli tedavi kaybolan sıvının tekrar yerine getirilmesidir. Enfeksiyona bağlı bir ishal ise genelde enfeksiyona bağlı ishal olmuyor daha çok bağırsak hastalıklarından olabiliyor ancak enfeksiyona bağlı bir ishal hastalığı yaşanıyorsa buna uygun antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra yiyecek ve hijyene dikkat edilmesi de tedavi sürecinde çok önemlidir. Yağlı ve hamur işi yiyeceklerden uzak durulmalı tedavi sürecinde yoğurt, muz, şeftali ve patates haşlaması gibi yiyecekler yenilmeli. Aynı zamanda bu yiyeceklerin içinde potasyum olduğu için bu tarz besinler ile tedavi sürecini daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Bebeklerde ise sıvı kaybını anlamaları her ne kadar zor olsa da bebeğin bezini kontrol ederek bir değişiklik görüldüğü zaman doktora başvurmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.