Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, son dönemlerde online taciz ve şantaj gruplarının sosyal medyada çoğalması üzerine anne ve babaları uyararak, "Aile bağı çok önemli. Sosyal medyadaki örgüt ve gruplar önce çocuklara güven vadediyor. Aile bağı kopuk ise çocuk sanal dünyaya yöneliyor" diyerek uyardı.

Son dönemlerde gündeme gelen online taciz ve şantaj grupları sosyal medya uygulamalarında çoğalmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord uygulamasında çocuk ve kadınlara yönelik şiddet, şantaj ve cinsel saldırılarda bulunduğu iddia edilen gruplarla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuş ardından da anlık mesajlaşma ve sosyal paylaşım uygulaması Discord’a erişim engeli getirilmişti.

Yeni uygulamalar çoğalıyor

Ancak erişim engelinin ardından çoğu kullanıcı başka uygulamalara yöneldi. Uzmanlar ise ebeveynlere büyük görev düştüğünü söyledi.

“Çocuğumuzun güvenliğini sağlamalıyız”

Konuyla ilgili Onma Psikoloji’den Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Psikolog Baş, “Ailenin birinci sorumluluğu çocuğun güvenliğini sağlamak. Bu sadece sosyal medyada değil, dış dünyada da bizler için böyle. Dış dünyayı bir yere kadar denetleyebiliyoruz. Sokakta kiminle oynadığını biliyoruz. Fakat fark etmediğim kısım sosyal medyada kimlerle görüştüğü. Orada güvenliği sağlamak bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Aile bağı çok önemli”

Aile ilişkilerinin güçlü olmasının çocuğun yaşamında çok önem arz ettiğini vurgulayan Psikolog Baş, “Çocuğun ilişkileri eğer aile ile kopuksa bu ilişkiyi dış dünyadan sağlamaya çalışıyor. Özellikle son dönemde gündem olan sosyal medyadaki örgüt ve gruplar önce çocuklara güven vadediyor. Çocuk o güveni aldıktan sonra ailede de kopuk bir ilişki varsa o kişilerle arkadaşlık yapmaya çalışıyor. Aile çok otoriter ya da çok serbest bırakan bir aileyse yine bağ sorunlarının arttığını görüyoruz. Anne ve baba arasında çocuklarla kurulmuş bir bağ varsa çocuk tehlike anında aileden destek istiyor. Eğer bu bağı bulamıyorsa çocuk bu bataklığın içerisinde daha derin düşüyor” diye konuştu.

Ailelerin çocukların kullandığı internet sitelerine önemle dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, daha sonra şunları söyledi:

“Ailenin çocuğun geri bildirimlerinde ona kızmayıp destekleyici bir şekilde yanında durması çok önemli. Çocuk hata yapabilir. Bizler de hata yapabiliyoruz fakat çocuklar için hata anında ailenin yanında duracağını bilmesi çok önemli. Ailenin çocuğun hangi internet sitelerini kullandığını bilmesi de oldukça önemli. Burada çocukların hangi siteleri ne kadar kullanacağını sınırlamak, bunları söylemek gerekiyor. Çocuklara kişisel verilerin nasıl kullanılacağını öğretmek, hangi fotoğrafların paylaşılıp paylaşılmayacağını anlatmak gerekiyor. Şuanda çoğu internet sitesinde ebeveyn kontrol araçları bulunuyor. Gündem olan sitelerde ise bu ebeveyn kontrol araçlarının olmaması nedeniyle bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ancak en önemlisi çocukların aileleriyle olan ilişkisi. Çocuk eğer ailesiyle sağlıklı bir ilişki kurduysa, sorun anında ailesine bilgi verebiliyorsa çocuk şüpheye düştüğü anda ailesinden yardım isteyecektir.”