Manisa’da devam eden zeytin hasadıyla ilgili uzmanlardan üreticilere önemli uyarılar geldi. Kendiliğinden ağaç diplerine düşen zeytinlerin normal zeytinlerle karıştırılıp yağ çıkarılması halinde yağın kalitesini düşürdüğünü belirten uzmanlar, bu zeytinlerin toprağa gömülmesi veya sabun yapımında kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Manisa’da devam eden zeytin hasadıyla ilgili uzmanlardan üreticilere önemli uyarılar geldi. Kendiliğinden ağaç diplerine düşen zeytinlerin normal zeytinlerle karıştırılıp yağ çıkarılması halinde yağın kalitesini düşürdüğünü belirten uzmanlar, bu zeytinlerin toprağa gömülmesi veya sabun yapımında kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinden uyarı geldi. Zeytinler toplanırken, ağacın dibine dökülmüş olan zeytinlerin kesinlikle kaliteli zeytinlerle karıştırılmaması gerektiği vurgulandı. Ağaçların dibine düşen zeytinlerin, dalından toplanan zeytinlere karıştırılıp yağ çıkartılması halinde yağın kalitesinin düşeceği uyarısı yapılırken, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm çiftçilere cep telefonu ile gönderdiği kısa mesajda, "Dip zeytini, fermente olmuş, küflü ve benzeri düşük kaliteli zeytinler ayrı toplanmalı, ayrı taşınmalı, diğer zeytinlerle hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır. Yağ çıkartılmak için dalından toplanan zeytinler kasalara toplanmalı ve 24 saat içerisinde yağhaneye götürülmelidir. Bu süre azami 3 günü aşmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

"Zeytin 3 ayrı dönemde daha çok dökülür"

"Haziran-temmuz, temmuz-ağustos, ağustos-ekim dönemleri olmak üzere zeytinde üç dönemde dökülme olur" diyen Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Hafize Metin, "Zeytin üç dönemde daha çok dökülür, bunun nedenleri de susuzluk, azot eksikliği ve tozlanma sorunundan kaynaklanır. Tabii ki altına dökülen meyvelerin toplanıp, bunların mutlaka ya gömülmesi lazım, ya da sabun yapımında kullanılabilir. Ama ne yazık ki bazen sağlıklı zeytinlerle karıştırılıp, yağ çıkartılmaktadır. Bunun yapılmaması lazım. Sağlıklı zeytinlerle karıştırılırsa asidi yükselir, acılaşma, ekşime, ileriki dönemlerde zeytin acımsı, çimenimsi gibi değil de daha ekşimsi bir koku olur. Yağın kalite değerini düşürür. Zeytin hasadı mutlaka kasalarla yapılması lazım. İş bitiminde de kasalarla yağhaneye götürmesi lazım. Çuvallara doldurup bir- iki hafta bekletildikten sonra yağhaneye götürürse, bunların asidi yüksek olur. Yağın kalitesi düşer. Kaliteli zeytinin, zeytin yağının asitlik değeri yüzde 0.8 ile yüzde 1 arasında olmalıdır." dedi.

Alaşehir’de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yüzde 90’ı Trilye olarak adlandırılan Gemlik Zeytini olmak üzere, 25 bin 750 dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Gemlik zeytini, tadı ve yapı özellikleri dolayısıyla dünyanın en iyi salamuralık zeytin çeşidi olarak kabul ediliyor.