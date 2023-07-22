YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler heyecanla tercih edeceği üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. Uzmanlar, dizi ve filmlerden özenilerek bölüm seçilmemesi konusunda adayları uyardı.

YKS’ye giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından üniversite ve bölüm araştırmaya başladı. Uzmanlar tercih dönemi öncesinde üniversite adaylarının yanlış bir seçim yapmaması için önemli bilgiler veriyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Engelliler için Gölge Öğreticilik Bölüm Başkanı ve Aile Danışmanı Ögr. Gör. Barış Tuncer, üniversite tercihlerinin, öğrencilerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım olduğunu ve gelecekteki akademik ve mesleki hedefler için önemli bir rol oynayacağını hatırlatarak, dizi ve filmlerden özenilerek meslek seçilmemesi uyarısında bulundu. ÖSYM tercih kılavuzunun detaylı olarak incelenmesi ve tercih listesi hazırlanırken bir uzmandan mutlaka yardım alınması gerektiğini belirten Tuncer, üniversite ve bölüm tercihinin adayın kendi sorumluluğu olduğunu ve yapılan seçimin adayın akademik başarısının yanı sıra hayatının geri kalanını nasıl yaşayacağını ve yaşam başarısını da etkileyeceğini söyledi.

"Yapacağınız tercihin iş hayatında, genel olarak hayatta mutlu olup olmayacağınızı belirleyeceğini aklınızda bulundurun"

Adaylara önemli bilgiler veren Ögr. Gör. Tuncer, "Farklı meslekleri inceleyerek meslekler, iş alanları ve kariyer şartları hakkında detaylı bilgi sahibi olun. Unutmayın her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır. Herkese uygun tek bir meslek vardır düşüncesi doğru değildir. İnsanın tek bir potansiyeli yoktur. O yüzden birden fazla mesleğe ilgi duyabilirsiniz. Bölüm tercihinizin yaşam boyu mesleki doyumunuzu belirleyeceğini de unutmayın. Mesleki doyum, bir kişinin mesleğinden hoşnut olma durumu, düzeyidir. Meslek doyumu bir bireyin işinden mutlu olmasını, haz almasını sağlayan boyuttur. Kişinin işinden duyduğu hoşnut olma ya da olmama durumudur. Yapacağınız tercihin iş hayatında, genel olarak hayatta mutlu olup olmayacağınızı belirleyeceğini aklınızda bulundurun" diye konuştu.

"Arkadaşınızla birlikte okuyabilmek için yanlış tercihler yapmayın"

Son yıllarda yapılan en büyük yanlışlardan arkadaş ile aynı ilde üniversite okuyabilmek için adayın kendisine uygun olmayan üniversite ve bölüm seçmesi olduğunu vurgulayan Tuncer, "Arkadaşınızla aynı ilde okumak istiyorsanız da tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlerin şimdiki ve gelecek yıllardaki istihdam, kariyer şartları hakkında bilgi sahibi olun. Kişilik özelliklerinize, ilgi ve yetenek alanlarınıza göre gelecek yıllarda iş olanakları yüksek olacak bölümlere yer verin. Tercih listenizde aile, öğretmen ve arkadaşlarınızın istediği bölümlere değil, kendi istediğiniz, yetenek ve ilgi alanlarınıza uygun bölümler olmalı" şeklinde konuştu.

"Popüler olan mesleklerin dizi ve filmlerde kurgu olduğu unutulmamalı"

Tercih döneminde öğrenciler, kendi ilgi alanları, yetenekleri doğrultusunda üniversite ve bölüm tercih etmesi gerekirken, birçok öğrenci çeşitli unsurların etkisi altında kalarak yanlış seçimler yaptığını söyleyen Tuncer, "Bu dönem, adayların başarı sıralamalarına ve istedikleri bölümlere göre tercihlerini yapacakları bir süreçtir. Ancak dizi, film ve yarışma programları nedeniyle oldukça popüler olan, çok konuşulan meslekler detaylıca araştırılmadan seçilmemelidir çünkü sizin için uygun olmayabilir. Bu yapımların bir kurgu olduğunu, mesleklerin avantajları, dezavantajları, çalışma şartları, kariyer şartları, istihdam durumu, maddi kazanç gibi etkenlerin objektif şekilde yansıtılmadığını ve bu popülerliğin geçici olabileceğini unutmayın" ifadelerini kullandı.

"Tercih yaparken duygularınıza göre hareket etmeyin"

Duygularla hareketle tercih yapılmasının doğru olmadığını, tercihin çok boyutlu konu olduğunu ve özen gösterilmesi gerektiğini belirten Tuncer, "Tercih listesi hazırlarken önceliklerinizin ve beklentilerinizin ne olduğunu belirleyin. Mesleki değerlerinizin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olun. Meslek değerleri, bireyin meslekte nelere önem verdiğini, mesleki faaliyetin sonunda elde etmek istediği olanakları gösterir. Kazanç, liderlik, yeteneğini kullanma, ün sahibi olma, sosyal statü gibi. Sadece maddi kazancı veya sosyal statüsü yüksek olduğu, popüler olduğu için bir mesleği tercih etmeyin" dedi.

"Sadece açıkta kalmamak için tercih listenize almayın"

Tercih etmek istedikleri üniversiteyi iyice araştırılması gerektiğini dile getiren Barış Tuncer, "Üniversitelerin kampüslerinin konumları, beslenme, yurt ve barınma imkanları, şehrin ulaşım olanakları, kira giderleri, yaşam maliyeti hakkında bilgi sahibi olun. Yerleştiğinizde okumayacağınız, sizin için barınma, ulaşım, maddi sorunlara neden olabilecek, akademik olarak başarısız olacağınız fakülte ve bölümleri sadece açıkta kalmamak için tercih listenize almayın. Bir bölüme yerleştiğinizde kayıt yaptırın veya yaptırmayın başarı katsayınızın bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Farklı puan türlerinden tercih yapmayı düşünüyorsanız tercih listenizi, her alandan en çok okumak istediğiniz bölümlere yer vererek hazırlayabilirsiniz" diye konuştu.

"Tercih yaparken puanınızı değil başarı sıralamanızı dikkate alın"

Yeni açılan bölümlerin taban puanı belli olmadığını ifade eden Barış Tuncer, "Bu bölümlerin başarı sıraları kılavuzda yer almaz. Tercih yaparken rehberlik aldığınız uzmanın da yardımıyla bu bölümlerin benzer ve yakınlardaki üniversitelerin başarı sıralamasına bakarak başarı sıralaması konusunda tahmin yürütebilirsiniz. Tercih yaparken puanınızı değil başarı sıralamanızı dikkate alın. Listenizde sadece yetenek ve ilgi alanlarınıza uygun, istediğiniz, başarılı olabileceğiniz bölümlere yer verin. Tüm tercih haklarınızı doldurmak zorunda değilsiniz. Okumak istemediğiniz üniversite ve bölümlere tercih listenizde yer vermeyin. Bölümlerin kontenjanlarını, burs, ücret durumlarını, başarı sırasını dikkatli şekilde inceleyin" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki (KOSTÜ) uzman rehberlerden ücretsiz yardım alınabiliyor.