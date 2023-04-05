Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, anne adaylarına, bebeğin kromozom anomali durumlarını görmek için gebelikte yapılan 2’li ve 4’lü tarama testlerini ihmal etmemelerini tavsiye ederek, son dönemde adı daha sık duyulan Fetal DNA testinin ise yine anomali taramasında yüzde 99 oranında doğru sonuç verdiğini söyledi.

Kayseri Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, anne karnındaki bebeğin kromozom anomali ihtimallerini görmek için uygulanan tarama testleri konusunda detaylı bilgiler verdi. Gebelikte sıkça uygulanan tarama testlerinin, down sendromu, trizomi 18 ve trizomi 13 gibi sık rastlanan genetik hastalıkları taramak için yapıldığını belirten Dr. Tanır “Bunlar tarama testidir. Tanı testi değildir. Eğer ki bunlarda risk görürsek daha ileri düzeyde tanı testlerine ihtiyaç duyabiliriz. Bunlardan belirli başlı yaptıklarımız, 11 ve 14. haftalar arasında yaptığımız 2’li test; 16 ve 18. haftalar arası yaptığımız 4’lü test ve son dönemde giderek daha fazla başvurulan Fetal DNA testidir” dedi.

“2’li testte bebeğin burun kemiği ve ense kalınlığına bakılıyor”

2’li testin 11 ve 14. haftalarda yapıldığını ifade eden Dr. Tanır ultrason ve anneden alınan kanın kombinasyonu şeklinde incelendiğini; kanda 2 farklı parametreye bakıldığına dikkat çeken Dr. Tanır “Ultrasonda da bebeğin burun kemiğine ve ense kalınlığına bakılıyor. Bunların incelenmesiyle birlikte bir risk değeri veriyor. Bu risk değerine göre biz yorum yapıyoruz” diye konuştu.

4’lü test için uygun zamanın 16 ve 18. haftalar arasında olduğunu ifade eden Dr. Tanır “Bu defa da anne karnında 4 parametreye bakılıyor. Yine ultrason eşliğinde yapıyoruz ve bunların kombine değerlendirmesi bize bir risk değeri veriyor. Eğer bunlarda herhangi biri çıkarsa daha ileri tanı testine yönlendiriyoruz. Bu ikili ve dörtlü testin doğruluk oranı yaklaşık olarak yüzde 85’lerde” şeklinde konuştu.

“Fetal DNA testinde doğruluk oranı yüzde 99’lara çıkıyor”

Fetal DNA testinin ise son dönemde popüler olan bir test olduğuna değinen Tanır, “Fetal DNA testi 10. haftadan itibaren yapılabiliyor. Bunda anne kanına geçmiş olan bebeğe ait DNA’lar inceleniyor. 2’li ve 4’lü testin doğruluk oranı yaklaşık olarak yüzde 85’lerde iken bu testin oranı yüzde 95 ve 99 oranlarında olabiliyor. Ancak maliyetinden yüksek olduğu için her gebenin bu testi yaptırma imkanı olmayabiliyor” dedi. Dr. Tanır, Nifty testinin daha çok ileri yaş gebeliklerde veya 2’li, 4’lü testlerde riskli bulunmuş hastalarda tercih edildiğini vurgulayarak “Yüzde 95-99 oranında bir doğruluk olmasına rağmen bu da bir tanı testi değil tarama testidir. O nedenle bunlarda da bir risk görürsek ileri düzey incelemeler gerekiyor” ifadelerini kullandı.