Diyarbakır’da 35 yıllık oto tamirci Ziya Kaya, daha çok yaz aylarında meydana gelen araç yanmaları ve antifriz kullanımı konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Son dönemde karayollarında seyir halindeki araçların yanarak kül olması araç sahiplerini bir hayli tedirgin ediyor. Bir anda alev alan araçların birçoğu kullanılamaz hale gelirken, uzmanı yangınların başlıca nedeninin periyodik bakımların düzenli yapılmaması ve antifrizin yanlış kullanılması olduğunu açıkladı. Diyarbakır’da 35 yıldır oto tamircilik yapan Ziya Kaya, son zamanlarda artan araç yangınları nedeniyle uyarılarda bulunarak, sürücülere araçlarının periyodik bakımlarını zamanında yaptırmaları uyarısında bulundu. Kaya, “Yaklaşık 35-40 yıldır oto tamircilik yapıyorum. Yaz aylarında araç yangınlarının çıkma sebepleri, araçların periyodik bakımlarının yapılmaması, gelişigüzel malzemelerin kullanılması, benim en etkin gördüğüm antifriz olayının olmaması ve araçların imalat aşamasından daha farklı bir düzene geçirilmesidir. Aracın düzgün çalışmamasında tüp takılması, farklı versiyonların üzerine eklenmesi, gençlerin araç lastiklerini aşağıya indirmesi ve egzozun saatli çalışmayıp farklı egzozların takılması gibi etkenler görüyoruz" dedi.

"İnsanların temiz nefes alması için ağız ve buruna ihtiyacı var. Bu ikisinden biri tıkanık olursa nefes almakta zorlanırız" diyen Kaya, "Araçlar da bu mantıkla kullanılmalı. İkinci bir olay ise insanlar araç filtresine hava tuttukları için içindeki gözenekler özelliğini kaybediyor. Bu yüzden araç saatli olup, hava alamıyor. Hava alamayınca da yanmalar olur. Aynı zamanda motor da saatli çalışmaz. Bunlar yan yana geldiği zaman bu tür olayların olması normaldir” diye konuştu.

300 liradan kaçarken 50 bin liradan olmayın

Araç yanmalarının çoğunun antifrizin yanlış kullanımından meydana geldiğin dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

“Antifriz ortalama 250 ila 300, bilemedin 500 lira en kalitelisi. Antifriz aslında dört mevsim kullanılır. Antifriz pas ve kir tutmaz ve her zaman temiz tutar. Bunun yerine su dolaştığı zaman pas ve kir tutar, eğer paslanma ve kir tutarsa çeşitli hasar meydana gelir. Hortumlar patlayabilir, radyatör delinebilir ve devir daim yapamayarak, iyi çalışmaz. İyi çalışmadığı için triger gider, oradan motora aks eder. Motora aks ettiği zaman da bugün 5 binden tut 50 bine kadar masraf çıkarır. Bunun için araç periyodik bakımlarının zamanında yapılması lazım.”