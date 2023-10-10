Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, selülit ve çatlaklardan kurtulmak için sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, " Beslenmede mutlaka antioksidanlar yer almalı, yüksek yağ içeren gıdalardan uzak durulmalı, paketli gıdalar ve alkol tüketimi sınırlandırılmalı, taze sebze ve meyvelerden zengin beslenmeye özen gösterilmeli, bol su tüketimine dikkat edilmelidir" dedi.

Selülit ve çatlaklar, özellikle kadınlarda sık görülen cilt problemleri arasında yer alıyor. Estetik kaygıların yanı sıra cilt sağlığının da göstergesi olan selülit ve çatlaklarla doğal olarak başa çıkabilmek için uzmanlar neler yapılabileceğini anlattı, arı zehrinin doğal selülit karşıtı etkilerine değindi.

"Selülit ve çatlak oluşumu"

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, “Selülit, genellikle kadınlarda görülen, portakal kabuğu görünümünü ile karakterize ve bacaklar, kalçalar, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülen bir cilt problemidir. Selülit oluşumuna neden olan faktörler arasında ise hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı, hareketsizlik ve yetersiz kan dolaşımı yer alıyor. Çatlaklar ise, cilt altındaki bağ dokusu liflerinin yırtılması sonucu ortaya çıkar. Genellikle ciltte mor veya pembe renkte çizgiler olarak görünürler ve zamanla beyazlaşabilirler. Hamilelik, hızlı kilo değişiklikleri, ergenlik dönemi, hormonal değişiklikler ve genetik faktörler çatlakların nedenleri arasındadır.”

"Selülit ve çatlaklardan kurtulmak için neler yapılabilir"

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, “Selülit ve çatlaklardan kurtulmanın yolları ise yaşam tarzı değişikliği ile mümkün sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli su tüketimi ve cilt bakımı ile selülit ve çatlakların oluşumunu önlemek için alınabilecek önlemler arasına yer alıyor.Selülit ve çatlaklardan kurtulmak için sağlıklı beslenmede mutlaka antioksidanlar yer almalı, yüksek yağ içeren gıdalardan uzak durulmalı, paketli gıdalar ve alkol tüketimi sınırlandırılmalı, taze sebze ve meyvelerden zengin beslenmeye özen gösterilmeli, bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, haftada en az 3 gün, toplamda 150 dakika orta tempolu egzersiz veya yürüyüş yapmak, selülit ve çatlakların oluşumuna karşı alınabilecek tedbirler arasında yer alır”ifadelerine yer verdi.

"Arı zehirli selülit kremi, selülit ve çatlaklarınızı gidermeye yardımcı olabilir"

Kadın Girişimci BEE’O Apicare Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, selülit ve çatlakların doğal yollarla giderilmesi için izlenebilecek bir diğer yolun ise düzenli cilt bakımı olduğunun altını çizdi.

Cilt bakımı esnasında uygulanan masajın, o bölgeye kan akışının arttırarak, yetersiz dolaşım nedeniyle oluşabilecek selülit problemlerine karşı doğal olarak savaştığına değinen Samancı, "Selülit karşıtı kremler, anti-selülit etkilerinin yanı sıra cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlayacak doğal bileşenleri de içerdiğinden, cildinizi yeni çatlak oluşumuna karşı da korur. Arı ürünlerinin cilt sağlığı için faydalı etkileri, bilimsel camiada pek çok araştırma için merak konusu olmuşken, son zamanlarda cilt bakımında arı zehrinin ilgi çektiğini görüyoruz. Arı zehri, arıların zehir bezlerinde savunma amacıyla üretilen bir madde. Adı zehir, kendi şifa kaynağı. İçerisinde pek çok önemli bileşen bulunuyor. Bunlardan en önemlileri ise, melittin, apamin, adolapin, hyaluronidazlar, fosfolipazlar. İşte bu doğal bileşenler sayesinde arı zehri, uygulandığı bölgeye etkili bir şekilde nüfuz ediyor, o bölgedeki kan akışını arttırıyor ve düz kasları uyararak selülit ve çatlak karşıtı etki gösteriyor. Oldukça etkili bir şekilde anti-selülit etki gösteren arı zehri, selülit ve çatlaklar için doğal bir çözüm yolu sunuyor "ifadelerini kullandı.