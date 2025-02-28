Merkezefendi Devlet Hastanesinde Diyetisyen olarak çalışan Sümeyra Kök, oruç tutacaklar için beslenme önerilerinde bulundu. Sahurda özellikle hamur işlerinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Kök, sahurda kahvaltı tarzı hafif yiyeceklerle beslenilmesi gerektiğini belirtti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu akşam kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Merkezefendi Devlet Hastanesinde Diyetisyen olarak çalışan Sümeyra Kök, oruç tutacaklar için beslenme önerilerinde bulundu. Sahurda hamur işi yemeklerden kaçınılması gerektiğini dile getiren Kök, "Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır" dedi.

İftarda hızlı yemekten kaçınmalı

İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlasının bulunduğunu belirten Diyetisyen Sümeyra Kök, "İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir" şeklinde konuştu.

Sıvı tüketimine dikkat

Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içilmesi gerektiğini belirten Kök, "Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz" dedi. Kök, ayrıca iftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak gerektiğini de sözlerine ekledi.