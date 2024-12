Son dönemde artan gıda hilelerine karşı uyarılarda bulunan Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun ve Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, en çok hilenin pahalı gıda ürünlerinde yapıldığına dikkat çekti.

Son zamanlarda gündemde olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listeleriyle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, en çok hile yapılan ürünlerin maddi değeri yüksek ürünler olduğunu belirterek, özellikle zeytinyağı ve bitkisel yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bal ve baharatlarda hileye sıkça rastlandığını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ise gıda kontrollerinin sıklıkla yapıldığını belirterek en büyük kontrol mekanizmasının tüketicilerin kendilerinin olduğunu vurguladı. Düzgün, tüketicilerin şüpheli durumlarda ilgili kurumlara şikayette bulunmalarının önemine dikkat çekti.

“En çok hilesi yapılan gıdalar içerisinde maddi değeri en yüksek olan gıdalar”

Gıdalarda yapılan hilelerle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Ercoşkun, “En çok hilesi yapılan gıdalar içerisinde maddi değeri en yüksek olan gıdalar karşımıza çıkıyor. Özellikle zeytinyağı ve bitkisel yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bal ve baharatlar karşımıza çıkıyor. Bu gıdaların her birinin birim fiyatı oldukça yüksek. Dolayısıyla haksız kazanç elde etmek isteyen vatandaşlar, bu gıdaların içerisinde bulunmaması gereken malzemeler katarak haksız kazanç elde edebiliyor. Zeytinyağının içerisine farklı bitkisel yağların karıştırılması, ülkemize zeytinyağında en çok yapılan hilelerden birisi. Kırmızı etlerde kanatlı ve tek tırnaklı hayvan eti bununla birlikte iç organ etlerinin kullanılması etlerde yapılan en büyük hilelerden birisidir. Baharatlarda ise gıda boyası veya hacmi arttırıcı malzemeler katılabiliyor. En yüksek fiyatlı ürünlerden olan balda, şekerli karışım, nişasta şurubu veya fruktoz şurubu karıştırılarak hile yapılabiliyor. Dubai çikolatası tüketimi de ciddi miktarda arttı. Dubai çikolatası üretiminde kullanılan temel ham madde, antepfıstığı. Ancak antep fıstığı yerine bezelye ve süs fıstığı olarak adlandırılan yer fıstığının yeşile boyanmış hali kullanılabiliyor. Süt ürünlerinde yapılan hileler ise süt ürünün daha fazla su tutabilmesi için ürünlerin içerisine nişasta gibi suyu çeken bir takım kimyasalların ilave edilmesidir” dedi.

“Tüketici en iyi kontrolcüdür”

Tüketicilere büyük görev düştüğünün altını çizen Dr. Düzgün de, “Tüketime sunulan ürünlerin hijyenik bir ortamda, kaliteli ve herhangi bir taklit ve tağşişe maruz kalmadan sorunsuz bir şekilde tüketiciye sunulması boyutunda gerekli önlemleri almaktayız. İlimizdeki mevcut üretim, işleme ve toplu tüketim yerlerini rutin olarak denetliyoruz. Üretim aşamasında problem olan ya da üretilmiş ürünlerin işlenmesi sürecinde problem olursa gerekli uyarıları veya cezai işlemleri uyguluyoruz. Tüketicimize güvenle alabileceği gıdalar için gerekli önlemleri de alıyoruz. Bizim kontrollerimiz her ne kadar düzenli olsa da, tüketici en iyi kontrolcüdür. Tüm tüketicilerden isteğimiz, farklı bir durum gördüklerinde gerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzü arayarak gerekse de Tarım ve Orman Bakanlığımızın ‘Alo 174’ gıda hattını arayarak bizlere ulaştırmasını istiyoruz” diye konuştu.