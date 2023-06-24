Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker Haziran ayının ‘‘Skolyoz Farkındalık Ayı‘‘olması sebebiyle bilgilendirme yaptı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker skolyozun omurganın 10 derecenin üzerinde eğriliği olarak tanımlandığını belirterek, bebeklik, çocukluk, adolesan ve yetişkinlikte farklı nedenlerle ortaya çıktığının altını çizdi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker sözlerine şöyle devam etti:

"Yapısal anatomik bozukluklar, travmalar, tümörler, kalça ve ayak deformiteleri, bel fıtığı, kas hastalıkları, nörolojik hastalıklar skolyoz sebebi olabilir. Ancak sıklıkla büyüme gelişme çağında 10-18 yaş grubunda nedeni bilinmeyen adolesan idiopatik skolyoz (AİS) en sık görülen skolyoz tipidir. Boy uzaması devam eden hastalarda erken tespit edilen 20 derecenin altındaki skolyozlar fizik tedavi ve hastaya özel egzersiz programı ile tedavi edilir. 20 derece üzerinde bu tedaviler ek olarak korseleme uygulanır. 40 derecenin üzerindeki skolyozda tedavi cerrahidir. Skolyozlu hastalarda görüntüde eğrilik dışında genellikle başka şikayet yoktur. Ekseriya düşük dereceli skolyozlar farklı nedenlerle çekilen grafilerde hekimler tarafından farkedilir. Aileler sıklıkla çocuğunda duruş bozukluğu veya omuz seviye farkı şikayetiyle polikliniğe başvurmaktadır. Skolyoz muayenesinde Adam’s testi en sık kullanılan muayene yöntemidir. Bu muayene şeklinde Postür analiz cetveli önünde hastanın öne doğru eğilmesi istenir, omurgadaki eğrilik ve sırtta yükseklik farkı olup olmadığı kontrol edilir. Skolyoza neden olabilecek kas hastalıkları, nörolojik hastalıklar, ortopedik deformiteler, bacak uzunluk farkı veya öyküde skolyoza neden olabilecek başka şikayetler varsa buna yönelik de muayeneler yapılır. Skolyoz grafisi ile skolyozun derecesi, tipi değerlendirilir, el veya kalça grafileriyle büyüme çekirdeklerinin durumu belirlenir. Nedene yönelik başka hastalık düşünülüyorsa bunlarla ilgili MR, kan, grafi ve EMG gibi tetkiklerde gerekirse istenir. AİS’li hastalarda büyümenin durmasıyla skolyozun ilerlemesi de durur. Nihai tedavi ne olursa olsun skolyozlu tüm hastalara hastaya özel egzersiz ile fizik tedavi ve rehabilitasyon programı önerilmektedir” dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker Egzersiz programının skolyozu geriletip, durdurabileceğini veya ilerlemenin yavaşlamasının sağlayabileceğini kaydetti. Yapılan çalışmalar cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda bile ameliyat öncesi uygulanan egzersiz ve fizik tedavi programının ameliyat başarısını artırdığını gösterdiğine vurgu yaparak Skolyozdan şüphelenildiği durumda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olan bir doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.