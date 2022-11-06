Radikal Eğitim Kurumları Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) Koordinatörü Murat Acet, birinci ara tatilde öğrencilere ve velilere önerilerde bulundu. Acet, “İşleriniz ve şartlarınız ne olursa birleştiren, ortak başarı hissini yaşatan ve belki de yaşamı daha bir anlamlı kılan iletişimin gücünün sağladığı olanaklardan faydalanabilmenin yollarını aramalısınız" dedi.

Radikal Eğitim Kurumları Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) Koordinatörü Murat Acet, birinci ara tatilde öğrencilere ve velilere önerilerde bulundu. Acet, “İşleriniz ve şartlarınız ne olursa birleştiren, ortak başarı hissini yaşatan ve belki de yaşamı daha bir anlamlı kılan iletişimin gücünün sağladığı olanaklardan faydalanabilmenin yollarını aramalısınız" dedi.

Yaklaşık 10 gün sonra ilk ve ortaöğretimde okuyan milyonlarca öğrenci için birinci ara tatilin başlayacağını hatırlatan Radikal Eğitim Kurumları ÖDS Koordinatörü Murat Acet, bu dönemde geri kalan 2 ayın değerlendirmesi ve ara tatile kadar devam edecek ilk dönemin planlanması gerektiğini söyledi. Birinci ara tatilde öğrencilere ve velilere önerilerde bulunan Acet, “Birinci ara tatili, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, başarının bir takım oyunu olduğu hissini yaşamaları açısından sihirli bir güce sahiptir. Günlük rutin ve telaşların bir kenara bırakıldığı, ilişkisinin dışında paylaşılan zamanlarla onlara psikolojik oksijen sağlanarak özgüvenli bir şekilde yol almaları sağlanabilir. Bu nedenle işleriniz ve şartlarınız ne olursa birleştiren, ortak başarı hissini yaşatan ve belki de yaşamı daha bir anlamlı kılan iletişimin gücünün sağladığı olanaklardan faydalanabilmenin yollarını aramalısınız” diye konuştu.

“Karne sonuçları, tatilin akışını değiştirmemeli”

Sınavların ve karne sonuçlarının hiç istemesek de tatilin nasıl geçeceğini belirlediğini vurgulayan Acet, ”Genellikle sınav ve karne sonuçları aileler tarafından eğitim-öğretim sürecinin tümünü kapsayan bir genellemeyle değerlendirilebiliyor. Oysa öğrenme hem doğal hem hızı ve ilerleyişi açısından kişisel bir süreçtir. Bu noktada öğrenme aksaklıklarının büyük bir çoğunluğu planlama, isteksizlik ve doğru çalışma yöntemlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kişisel özelliklerimiz, ilgi ve isteklerimiz çerçevesinde her şeyi istenilen düzeyde öğrenme şansımız olmayabilir. Eğer öğrenme sürecimize bir ölçüt belirleyeceksek, bu en doğrusundan planlı ve gayretli bir çalışma olmalıdır. Doğru sorular, gerçekçi hedefler ve gayretle başlayan bu öğrenme yolcuğu ne kadar zorlu olursa olsun karşılığını elbet bulacaktır. Bu yüzden ilk sınav yazılı sonuçlarımızı doğru değerlendirilmeli, öğrencinin olumlu yönlerine vurgu yapılarak zayıf ve geliştirilmesi gereken yönler konusunda teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Çalışkan-tembel ikilemine ve sınıf arkadaşı ya da komşu çocuğunun başarısıyla kıyaslanmaya hapsolan öğrencilerin olumlu yönde gelişim göstermeleri mümkün olmadığı gibi telafi güç olumsuz süreçler doğurduğu bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“Sizi en iyi tanıyan kendinizsiniz”

Murat Acet, “Sizi en iyi tanıyan kendinizsiniz. Bu yüzden ihmal ettiğiniz, ertelediğiniz birçok etkinlik için ara tatil şansını iyi değerlendirmelisiniz. Ülkemizde de son yıllarda içerik ve sayıca artan tatil programları ve aktiviteleri, tiyatro, sinema, konserler, sportif faaliyetler, arkadaşlarınızla bir araya gelme, hobilerinize zaman ayırma, ailecek planlanan geziler bu konuda en iyi yardımcılar gibi görünüyor. Tüm bu etkinlikler bir yandan dinlenmenizi, sevdiğiniz işlere zaman ayırarak mutlu olmanızı sağlayacak diğer yandan bilgi ve becerilerin gündelik yaşamla bağlantılarını kurarak bir başka deyişle sosyal öğrenmeyle pekiştirilmesi gibi bir yarar da sağlayacaktır. Örnek verecek olursak hem derslerimiz hem bireysel gelişimimiz açısından yepyeni dünyaların kapılarını açması, tüm sınavların anlama ve yorumlama temeline dayalı olması nedeniyle kitap okumanın bizlere sağlayacağı düşünce zenginliğinin önemi yadsınamaz” dedi.

Ailelere tavsiyeler

Acet, “Hangi eğitim-öğretim kademesinde olursa olsun aile bireyleri arasındaki uyum ve sağlıklı aile içi iletişim öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin ve başarılarının en önemli anahtarı olacaktır. Ayrıca bir öğrencinin kendine güven ve saygısını açığa çıkaran, kendisine verilen değeri temsil eden pozitif iletişim yaşanması muhtemel birçok sorunun daha oluşmadan önlemesini sağlayacaktır” diye konuştu.