Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Meme Radyolojisi Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Nurşen Toprak, her kadının 40 yaş sonrası ilk mamografisini çektirmesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Birinci derece ailesinde meme kanseri hikayesi olanlar ise mamografisini daha erken yaşlarda çektirmesi gerekiyor” dedi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Meme Radyolojisi Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Nurşen Toprak, her kadının 40 yaş sonrası ilk mamografisini çektirmesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Birinci derece ailesinde meme kanseri hikayesi olanlar ise mamografisini daha erken yaşlarda çektirmesi gerekiyor” dedi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde yeniden dizayn edilerek hizmet veremeye başlayan “Meme Radyolojisi Ünitesi” Van ve bölge illerden hasta kabulü yapıyor. Meme kanseri tanısında alanında uzman kadrosuyla Van’ın ilk “Meme Radyolojisi Ünitesi” erken evre kanser tanısında büyük rol oynuyor.

“40 yaşından sonra yılda bir defa mamografi öneriyoruz”

İHA muhabirine konuşan Meme Radyoloji Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Nurşen Toprak, bölgede ileri evre meme kanseri gördüklerini belirtti. Özellikle de genç yaşta meme kanserine rastlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Toprak, “Amacımız tümörleri erken evrede yakalamaktır. Bunun için tarama mamografilerini kullanıyoruz. Tarama için 40 yaşından sonra her kadının yılda bir defa mamografi çekilmesini öneriyoruz. Bunun için yüksek riskli grupta olan birinci derece ailesinde meme kanseri olan kadınların mutlaka doktorlarına başvurup kişiye özel tarama programlarını çıkarılması gerekiyor. Bölgemizde çok sayıda hasta var” dedi.

Meme Radyoloji Ünitesinde birer uzman ve asistan doktor olmak üzere 2 mamografi teknisyeni, bir hemşire ve sekreterin görev yaptığını dile getiren Toprak, yeniden dizayn edilerek hizmet vermeye başlayan Meme Radyolojisi Ünitesinin bölge illerine de hizmet verdiğini kaydetti.