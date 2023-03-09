İnşaat, maden ve benzeri çalışma alanlarında kullanımı oldukça yoğun olan ve Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından on binlerce kişinin ikameti haline gelen konteyner kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususların olduğu belirtildi. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren Polat OSGB Genel Koordinatörü Alkan Hakan Türe, konteynerde yaşayanların özellikle yangın ve yük devrilme vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye etti.

İnşaat, maden ve benzeri çalışma alanlarında kullanımı oldukça yoğun olan ve Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından on binlerce kişinin ikameti haline gelen konteyner kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususların olduğu belirtildi. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren Polat OSGB Genel Koordinatörü Alkan Hakan Türe, konteynerde yaşayanların özellikle yangın ve yük devrilme vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Acil ve elzem durumlarda oldukça fayda sağlayan konteynerlerin kullanımı kadar kurulumu ve bulunduğu alanın önem arz ettiğini kaydeden Türe, aslında barınak olarak kullanılan en güvenli yaşam alanlardan birinin konteyner olduğunu ancak burada da dikkat edilmesi gereken bazı hususların bulunduğunu kaydetti.

Acil ve elzem durumlarda insanların barınma ihtiyaçlarını karşılanmasında çok önemli faydalar sağlayan konteynerlerin kullanımı kadar kurulumu ve bulunduğu alanın önemli odluğunu kaydeden Polat OSGB Genel Koordinatörü Türe, “Her ne kadar kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilmiş olsa da konteynerlerde ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, elektrik tesisatları ve aydınlatma kullanımında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yangın riskinin önüne geçmek için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı ve açıkta ateş yakılmamalıdır. Ayrıca konteynerlerde yangına karşı oldukça dikkatli ve duyarlı olunmalı olası yangına müdahale için de gerekli güvenlik önlemi her zaman alınmış olunmalıdır. Bunun yanında konteyner kapılarının açılıyor olması da acil durumlar için önemlidir” dedi.