Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel, konserveye karşı uyardı. Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel, “Yeterli ısı ve basınçla kapağının sıkı bir şekilde kapatılması gerekiyor ve kullanımdan önce 10 dakika boyunca kaynatılması gerekiyor” dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel, konserveye karşı uyardı. Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel, “Yeterli ısı ve basınçla kapağının sıkı bir şekilde kapatılması gerekiyor ve kullanımdan önce 10 dakika boyunca kaynatılması gerekiyor” dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel, bozuk konserve kaynaklı botulizm hastalığının ölüme neden olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Bozulmuş konservelerin ölümcül etkileri olduğunu ifade eden Doç Dr. Esra Acıman Demirel, “50 yaşlarında bayan hasta yaklaşık 1 ay önce yutma güçlüğü bulanık ve çift görme şikayetiyle hastanemize başvurdu. Hastanın solunumunda bozulma olması yoğun bakım ünitesine alındı. Hastamızın öyküsü derinleştirildiğinde konserve tüketimi olduğu öğrenildi. Botulizm olduğu düşünülerek antitoksin tedavisi uygulandı. Hastanın takibinde düzelme oldu solunumu düzledi ve taburcu edilmek üzere servisimizde takip ediliyor.”

“Yeterli ısı ile sıkı kapatılmalı”

Konserveleri yaparken yeterli ısı ve basınçla kapatılması gerektiğini ifade eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel, "Bu toksin gıdalarla bulaşan bir hastalık bu nedenle konserve yapımı sırasında yeterli ısı ile kapatılmasına dikkat edilmesi. Özellikle kapağı şişmiş kokusu bozuluş konservelerin yenmemesi gerekmekte yine 1 yaş altı çocuklarda bal tüketimi yapılmaması gerekmektedir. Gıdanın alınımdan 18- 36 saat sonra belirtiler başlıyor. İlk başta halsizlik ve yorgunlukla başlıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çift görmesinin olması, konuşmasının bozulması ve yutma güçlüğünün bozulması ve öyküsünde de konserve var ise mutlaka Botulizm düşünülmeli ve tedavisine en erken şekilde başlanmalı çünkü toksin ne kadar erken sürede verilirse hastanın hayatta kalması düşünülüyor" diye konuştu.

“Tadına bakmak öldürebilir”

Bozulmuş konservelerden Bir miktar bile alınmasının bile ölümcül etkileri olduğunu söyleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel şeklinde konuştu:

“Konserve yapımına dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçla kapağının sıkı bir şekilde kapatılması gerekiyor ve kullanımdan önce 10 dakika boyunca kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve bozulmuş ürünleri tüketilmemesi gerekiyor. Mikrodalgada ısıtmak toksinleri öldürmüyor. Bu yanılgıya düşmeyin. Konservenin belli bir kısmında olabilir. Bir miktar bile alınması hastamız sadece tadına bakmış. Konserveden bir miktar bilen alınması hastalığa sebep olabiliyor."