Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Artı Kariyer Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, üniversite tercihinin muhakkak bir uzmandan destek alınarak yapılması gerektiği vurgulayarak, “Tercih yaparken özellikle aile desteği alınmalı çünkü ortak karar alınan tercihlerin daha sağlıklı sonuç verdiğini gözlemliyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler de üniversite araştırması yapmaya başladı. Üniversite adaylarının tercih zamanı nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Artı Kariyer Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, bu yıl 3 milyon 527 bin 443 adayın sınava başvurarak rekor kırıldığını söyledi. Sınava çok kişinin başvuruyor olmasının öğrencilerde bir endişe oluşturduğunu belirten Ali Bozgedik, “Herhangi bir endişe etmelerine gerek yok. Çünkü sınavı geçerli aday sayısı geçen sene ile aynı. Dolasıyla çok kişinin giriyor olması herkesin tercih yapacağı anlamına gelmez. Bu yılki tercih kılavuzundaki farklılıklara bakacak olursak; depremzedeler için, şehit ve gazi çocukları için, 34 yaş üstü kadınlar için ayrı kontenjan verilmiş. Ayrı kontenjan olması genel kontenjanları etkilemeyeceğini düşünüyoruz. Depremzedeler için deprem bölgesindeki üniversitelere yüzde 25 kadar kontenjan verildi. Şehit, gazi çocukları için de vakıf üniversitelerine 1 burslu kontenjan verildi. Depremzedeler için yine vakıf üniversitelerine 1 burslu kontenjan sağlanmış, ayrılmıştır” dedi.

“Doğru tercih yapmak ideallerinize ulaşmanızı sağlar”

Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Bozgedik, “Sınav sağlıklı bir şekilde yapıldı. Şimdi sağlıklı tercih yapma zamanı. YKS tercihleri LGS tercihlerinden biraz farklı, komplike bir tercih. Muhakkak bir uzmandan destek alarak yapılmalı. Çünkü YKS tercihlerinde puanla değil, başarı sıralamalarına bakıyoruz. Öncelikli olarak adayın başarı sıralamasını yüzde 30-40 önden tercih yapmasını, daha sonra 5., 6. tercihlerinde kendi dilimini görmesini ve düşebileceği son yere kadar 24 tercih yapmasını söylüyoruz. Tercih yaparken özellikle aile desteği alsınlar çünkü ortak karar alınan tercihlerin daha sağlıklı sonuç verdiğini gözlemliyoruz. 21. yüzyıl meslekleri değişmiştir. Son 2, 3 yıldır kılavuzda başarı sıralamaların yüksek olduğu bölümler bilişimle ilgili bölümlerdir. Onun için yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerin sıralamalarının bu yıl da artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon kontenjan vardı. Yaklaşık 2 milyon da başvuran öğrenci var. Dolaysıyla her 2 kişiden 1’isi aslında üniversiteli olacak. Doğru tercih yapmak ideallerinize ulaşmanızı sağlar. Kılavuzda yaklaşık 22 bin program var. Doğru tercih yapabilmek için uzman desteği alınmazsa bu 22 bin program içerisinde size uygun 24 tane tercih hakkı bulmak hiç kolay olmayacaktır. Onun için en az 3 rehber öğretmene danışarak, aile desteği alarak tercih yapmaları uygundur” ifadelerini kullandı.

“Yabancı dil adaylarının 2 katı kadar başvuru olması sıralamaların çok öne gideceği anlamına gelmez”

2023 YKS’ye başvuru sayısının fazla olduğunu ve 3,5 milyon insanın başvurduğunu aktaran Bozgedik, “Fakat TYT’den 531 bin kişi, AYT’den ise 592 bin kişi, yabancı dil sınavlarından ise 165 bin kişi sınava girmedi. Dolasıyla 2022’de sınava giren kişi sayısı ile benzer kişi sayısı yakalanmış oldu. Çünkü sınavı geçerli kişi sayısı geçtiğimiz yılla aynı. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlar tercih yaparken yığınsal dağılımlara da baktığımızda özellikle yabancı dil puanların ve başarı sıralamaların artacağına yönelik bir söylenti var. Yabancı dil adaylarının 2 katı kadar başvuru olması sıralamaların çok öne gideceği anlamına gelmez. Yığınsal dağılıma baktığımızda bu yıl sadece yabancı dilden 30 bin kişi fazla aynı 100 puanın üzerinde çözmüş. Dolasıyla yabancı dil puanları bir miktar artacak. Çok afaki artacağını söyleyemeyiz. Diğer sayısal, eşit ağırlık ve sözel arkadaşlar geçtiğimiz yıl, 2022’nin başarı sıralamalarına uygun bir tercih yaparlarsa yanılmayacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Bozgedik, “Adaylarımızın aday işlemleri sayfasından kendilerine ‘tercih bildir’ sekmesinden tercihlerini bildirebilir. Yine bir uzman yardımı ile yapmalarını daha doğru buluyorum. Kendi şifreleri, TC’leri ile aday işlemlerinden öğrenci arkadaşlar tercihlerini ÖSYM’ye bildirebilir. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Artı Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin ve velilerimiz yanındayız. Doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak için uzman desteği ile ailelerle birlikteyiz” diye konuştu.