Buzda yaşanabilecek kazalar hakkında uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, "Düşme sırasında ellerinizi ve kollarınızı vücudunuzun yanlarına yakın tutun. Başınızı ve omurganızı korumaya çalışın. Ani bir düşme sonrası vücudunuzda ciddi bir yaralanma olabilir. Hemen hareket etmeye çalışmayın, sakin kalmaya özen gösterin. Eğer baş, sırt, bilek, diz ya da başka bir bölge ciddi şekilde yaralanmışsa, hemen bir sağlık profesyonelinden yardım alın" dedi.

Liv Hospital Samsun Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, buzda kayıp düşülmemesi için uyarılarda bulundu. Türkiye’de çok sayıda ilde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası buzlanmanın günlük işleri zorlaştırdığına dikkat çeken Opr. Dr. Saraçoğlu, "Buzlanmada işe gidenler, dışarı çıkması gerekenler çok dikkat etmeli. Kayıp düşme durumunda tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Kaygan zemin, özellikle buzda kayma riskini artırır ve düşmelere yol açabilir" diye konuştu. Ani bir düşme durumunda yapılması gerekenlerin hem korunma hem de doğru müdahale açısından önemli olduğunu işaret eden Saraçoğlu, buzda kayarak düşme durumunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ise, "Uygun ayakkabı seçimi önemli. Kaymayan tabanlı, su geçirmez ve sağlam bir ayakkabı tercih edin. Buzlu alanlarda dikkatli yürüyün, adımlarınızı küçük atarak ve hızınızı düşürerek kayma riskini azaltın. Özellikle dış mekânlarda buzlu alanlardan kaçının. Eğer geçmek zorundaysanız, ayaklarınızı paralel tutarak ve bacaklarınızı hafif bükerek adım atın" şeklinde konuştu.

"Düşme sonrası yapılması gerekenler"

Düşme sonrasında yapılacaklar hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Kendinizi koruyun. Düşme sırasında ellerinizi ve kollarınızı vücudunuzun yanlarına yakın tutun. Başınızı ve omurganızı korumaya çalışın. Sakin olun ve hareketsiz kalın. Ani bir düşme sonrası vücudunuzda ciddi bir yaralanma olabilir. Hemen hareket etmeye çalışmayın, sakin kalmaya özen gösterin. Yaralanma durumunda hızla yardım alın. Eğer baş, sırt, bilek, diz ya da başka bir bölge ciddi şekilde yaralanmışsa, hemen bir sağlık profesyonelinden yardım alın. Yaralı bölgeyi soğutmak için buz torbası kullanın. Bu, şişlik ve morarmayı azaltabilir. Eğer ağrı, şişlik ya da hareket kaybı varsa, hemen bir doktora başvurun. Bazı yaralanmaların fark edilmesi zaman alabilir, bu yüzden profesyonel bir değerlendirme gereklidir. Yavaş ve dikkatli hareket etmek, ani düşmeleri önlemeye yardımcı olabilir. Yürürken telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının. Bu önerilere uyarak kayma ve düşme riskini azaltabilir, muhtemel yaralanmaların önüne geçebilirsiniz."