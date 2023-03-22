Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Beyin ve sinir cerrahisi birimi vücudun beyin de dahil olmak üzere sinir sistemini kapsayan bölgedeki hastalıkların ve bu bölgedeki hasarlara bağlı gelişen çeşitli rahatsızlıkların tedavisi ile ilgilenmektedir. Tümör ve damar hastalıkları, beyin ve sinir sisteminde gerçekleşen travmalar, omurga hastalıkları gibi çeşitli hastalık gruplarında beyin ve sinir cerrahisi birimi hizmet vermektedir” dedi.

Büyük Anadolu Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt önemli açıklamalarda bulundu. Beyin, vücudun ve sinir sisteminin en önemli organı olduğunu söyleyen Opr. Dr. İbrahim Akkurt, " ”Kraniyal sinirler ve omurilik sayesinde merkezî sinir sistemini kontrol eder, çevresel sinir sistemini yönetir ve hemen hemen insanın tüm işlevlerini düzenler. Beyinde oluşabilecek sorunlar için beyin, omurilik ve sinir cerrahisi bölümünde teşhis ve tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Omurga ve sinir cerrahisi olarak beyin hastalıklarıyla da ilgilenmektedir. Boyun, sırt ve bel bölgesini ilgilendiren bütün omurga rahatsızlıklarında ve sinir sıkışmalarında müdahale edilmektedir. Beyin ve sinir cerrahisi birimi vücudun beyin de dahil olmak üzere sinir sistemini kapsayan bölgedeki hastalıkların ve bu bölgedeki hasarlara bağlı gelişen çeşitli rahatsızlıkların tedavisi ile ilgilenmektedir. Tümör ve damar hastalıkları, beyin ve sinir sisteminde gerçekleşen travmalar, omurga hastalıkları gibi çeşitli hastalık gruplarında beyin ve sinir cerrahisi birimi hizmet vermektedir” diye konuştu.

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi biriminin baktığı hastalıklar

Dr. İbrahim Akkurt şunları söyledi: "Başta beyin ve omurilik dokusunda bulunan bu dokulara bası yapan tümörlerin tedavileri olmak üzere bel ve boyun fıtıkları, kafa, omurilik travmaları, beyin damarı tıkanıklıkları, anevrizma, beyin kanaması gibi hastalıklar beyin, omurilik ve sinir Cerrahisi tarafından takip edilmektedir. Mikrocerrahi bel ve boyun fıtığı tedavisi, skolyoz cerrahisi ve tedavisi, beyin ve omurga tümörleri, omurga kırığı tedavisi, omurga kanal daralması cerrahisi, bel kayması cerrahisi ve tedavisi, doğumsal ve sonradan kazanılan kafa ve omurga hastalıklarına cerrahi girişim uygulanır. Teknolojideki gelişme ve yenilikler ile beyin, omurilik ve sinir cerrahisi her geçen gün ileri gitmekte, buna paralel olarak teşhis ve tedavide daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir” şeklinde konuştu.