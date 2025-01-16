Onma Psikoloji’den Psikolog Hande Nacar Baş, karne döneminde öğrencilerin akranlarıyla kıyaslanmasının ve başarısızlıkla suçlamasının çocukta kaygı, yetersizlik ve öz güven eksikliğine neden olabileceğini belirtti.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde yarın ilk dönem sona eriyor. Dönemin sona ermesiyle eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez birinci sınıflarda uygulayacağı sistemle karne yerine gelişim raporu verecek. Ancak uzmanlar aileleri çocuklarını hem karne hem de gelişim raporuna göre değerlendirilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

“Gelişim raporları ne bir utanç ne de bir iftihar kaynağı olmalı”

Konuyla ilgili Onma Psikoloji’den Psikolog Hande Nacar Baş, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Psikolog Baş, sömestr tatili için ebeveynlerin çocuklarına yönelik doğru tutumlarının önemli olduğunu kaydederek, “Gelişim raporları öğrencilere dağıtılacak. Bazı evlere bu raporlar mutluluk getirirken bazılarına ise üzüntü, kaygı getirecek. Gelişim raporu, çocukların okul hayatı ve notların takibini kolaylaştırmak için yetkin oldukları, desteğe ihtiyaç duydukları konuları anlamamız için verilen bir rapor. Gelişim raporları ne bir utanç ne de bir iftihar kaynağı olmalı. Bu raporların geri bildirimleri bazı ailelerde başka şekilde yankı buluyor. Çocukların gelişim raporu öncesi yaşadığı duygularsa bize ailenin durumuna yönelik çokça bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuğun başarısız olma sebebi araştırılmalı”

Çocukların notlarına göre kıyaslanmaması gerektiğine değinen Psikolog Baş, daha sonra şunları söyledi:

“Çocuklar, gelişim raporunu kendi değerlerinin bir göstergesi olarak algılayabilirler. Eğer aile bu rapordan sonra fazlaca eleştiriyor, kıyaslıyorsa çocuğun sadece notlarla alakalı bir fikri oluşmuyor. Kendi değeriyle ilgili bir fikri oluşuyor. Bu da aslında bizler için çok tehlikeli. İyi notlar aslında göz ardı edilmemeli. Çocuklar kıyaslanmamalı, şiddete uğramamalılar. Bu şiddet hem fiziksel hem de psikolojik olabilir. Kendi değeriyle alakalı yanlış bir mesaj vermemek çok önemli. Bu sözler belki kısa vadede çocukların motivasyonunu yükseltiyor ancak uzun vadede benlik değerini çokça zedeliyor. Elimizden geldiğinde çocukları eleştirmemeli, şart sevgiyi ona gerçekten verebilmeliyiz. Çocuğun başarısız olma sebebi araştırılmalı. Çocuk bu sıkıntıyı neden yaşıyor bunu araştırmamız gerekmektedir.”

“Dengeli bir ara tatil çok önemli”

Çocukların ara tatillerde kaliteli zaman geçirmesi gerektiğine de vurgu yapan Onma Psikoloji’den Psikolog Hande Nacar Baş, “Çocuklar için tatil başladı. Çocukların bir parça esnemesi gerekiyor. Çocuğun karnesi umduğunuzdan kötü bir noktadaysa çocuğu bu konuda baskıya uğratmak, ciddi bir kampa almak çocuğu uzun vadede olumsuz etkileyecektir. Dengeli bir ara tatil çok önemli. Teknoloji, bu ara tatillerde artıyor ama bu dönemlerde de bolca esnemekten yana değiliz. Biraz daha çocuğa dışarıda yaptıracak aktiviteler çok önemli” dedi.