Yılbaşı akşamı abartıya kaçılmaması gerektiğini belirten Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, aşırı ve sağlıksız beslenmenin hazımsızlıktan kusmaya, reflüden şeker komasına kadar birçok istenmeyen soruna yol açabileceğini söyledi.

Yılbaşı akşamı abartıya kaçılmaması gerektiğini belirten Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, aşırı ve sağlıksız beslenmenin hazımsızlıktan kusmaya, reflüden şeker komasına kadar birçok istenmeyen soruna yol açabileceğini söyledi.

Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yılbaşı akşamı her yiyecekten tadımlık alarak tabaktaki çeşitliliği arttırmanın fazla tüketimi engelleyeceğini belirterek önerilerde bulundu.

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, "Ağır başlangıçlardan kaçının. Yılbaşı sofralarında belki de en fazla dikkat edilmesi gereken kısmı başlangıçlar oluşturuyor. Çünkü hafif atıştırmalıklar ile yemeğe başlandığında yaşanacak tokluk hissiyle beraber ilerleyen saatlerde yiyecek tüketimi ister istemez sınırlanıyor. Bu nedenle başlangıç olarak zeytinyağlı yiyecekler hazırlayıp yanına da bir bardak limon suyuna salatalık veya havuç koyabilirsiniz. Ayrıca yoğurda veya domates püresine baharat ekleyerek lezzetlendirebileceğiniz soslara batırmak için grissini veya fırınlanmış patates dilimleri gibi sebzelere de başlangıç olarak yer verebilirsiniz" dedi.

"Yağlı ve şekerli yiyeceklere dikkat edin"

Ana yemeklerde ise sıklıkla tercih edilen pilav, makarna ve ekmek gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlerin fazlaca tüketilmemesi gerektiğine değinen Özbay, "Aksi halde özellikle diyabet hastalarının kan şekerlerinde aşırı yükselme, hatta şeker koması gibi durumlar yaşanabiliyor. Yağlı, şekerli ve unlu yiyeceklerin yanı sıra kızartmalar da tüketirken dikkat edilmesi gereken yiyecek grupları arasında yer alıyor. Aksi durumlarda sindirim sisteminde asitli mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması ile kendini gösteren reflü veya safra kesesi iltihaplanması gibi rahatsızlıklar gelişebiliyor" diye konuştu.

"Çerez tüketimini abartmayın"

Bu gibi özel gecelerde bolca tüketilen konserve ürünleri, çerezler, cipsler, patlamış mısır gibi fazla tuzlu gıdalar ile tuz içerikleri yoğun içeceklerin aşırı tüketiminin kısa sürede kan basıncında yükselmeye yol açabildiğine dikkat çeken Özbay, "Bu durumda ise beyin kanaması sonucu felç hatta daha üzücü sonuçlar görülebiliyor. Bundan dolayı yılbaşı sofralarında bu tarz yiyecek ve içecekleri ölçülü şekilde tüketmek gerekiyor. Hemen her özel gecede olduğu gibi yılbaşı menülerinde de tatlılar, iştahla beklenen yiyecekler arasında geliyor. Fakat yeni yıl gecesinde hamur işi, yoğun şerbetli tatlılar yerine hafif tatlılar veya taze mevsim meyvelerinin tercih edilmesi önem kazanıyor. Dolayısıyla, cevizli kabak, fıstıklı ayva veya armut tatlısının yanı sıra sütlaç veya kazandibi gibi sütlü tatlı seçenekleri gecenin sonu için iyi birer alternatif oluşturmuş oluyor. Yılbaşı akşamı bazen istemeden de olsa doz fazla kaçıyor. Bu durum hazımsızlığa ve pişmanlığa neden olabiliyor. Ancak pratik bir detoks yaparak rahatlamak da mümkün" ifadelerini kullandı.

Önerilerde de bulunan Özbay, “Güne bol su içerek başlayın. Ana ve ara öğünlerinizi atlamayın. Kahvaltınızı mutlaka yaparken, yulaf ve süt ile hazırlanmış hafif bir menü tercih edin. Zeytinyağlı sebze yemeği, ayran ve tam buğday ekmeği öğlen için hem dengeleyici hem de sağlıklı olacaktır. Akşam ise çorba ve bol yeşillikli bir salata tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde ise taze meyve tüketmeye özen göstererek bağışıklık sisteminizi destekleyin. Ayrıca gün içerisinde 2-3 fincan, mideyi yatıştırıcı etkiye sahip papatya, rezene, zencefil veya safran gibi şekersiz bitki çayları tüketin” diyerek sözlerini tamamladı.