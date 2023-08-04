Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu, yaz sıcaklarının varis problemlerini artırdığını belirterek uzun süreli otobüs, araba ya da uçak seyahatine çıkanlar ile açık havada ağır işlerde ayakta çalışanların önlem alması gerektiğini söyledi. Dr. Alemdaroğlu “Serin ve rahat giysiler giymek ayaklarınızı yüksekte tutmak ve duş sonrası bacakları 3-5 dakika soğuk suyla yıkamak varisin neden olduğu ağrı ve şişlikleri azaltır” dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu mevsim normallerinin çok çok üzerinde sıcakların, altta yatan herhangi bir kalp ya da damar hastalığı bulunanlarda eğer önlem alınmazsa ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kalp hastalığı olan ya da kalp ameliyatı geçirenlerin mutlaka bol miktarda su tüketmesi, aşırı sıcak saatlerde dışarıda olmaktan kaçınması, kalp sağlığı için uygun olan yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme gibi aerobik aktiviteleri serin saatlerde yapmasını tavsiye etti. Dengeli ve besleyici bir diyetin, kalp sağlığı için önemine işaret eden Dr. Alemdaroğlu “Yaz aylarında taze meyve ve sebzeleri bolca tüketin. Ayrıca, işlenmiş ve yüksek yağlı gıdaları sınırlayarak kalp sağlığınızı destekleyin. Yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakın böylelikle kaliteli ve rahat bir uyku uyuyun. Fazla tuz tüketimi tansiyonu yükseltebilir ve kalp sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Tuz tüketimini mümkün olduğunca azaltın. Artık sigara ve alkolden bahsetmiyoruz bile dikkat ederseniz. Sigaranın mutlaka bırakılmış olması, alkolün ise iyice sınırlandırılması gereği hepimizin malumu” dedi.

“Kalp ameliyatı olanlar ilaçlarını özenle kullanmalı”

Kalp ameliyatı sonrasında vücut hala iyileşme sürecinde olduğundan, yeni ameliyat olan kişilerin ekstra önlem alması gerektiğine dikkat çeken Dr. Alemdaroğlu, “Terleme, hijyen kurallarına özen göstermemek özellikle şeker hastalığı da olan hastalarda yara iyileşmesini bozabilir ve hatta uzun süreli yatışlara yol açan enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. İlaçlar mutlaka zamanında ve bol su ile alınmalı, eğer bir kapak ameliyatı olunmuşsa veya kan sulandırıcı kullanmak gerekiyorsa mutlaka verilen listeye uyulmalıdır. K vitaminini yüksek miktarda içeren besinlerin (brokoli, ıspanak, lahana, yeşil yapraklı sebzeler gibi) tüketiminde dikkatli olun. Bu besinler, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabilir. Doktorunuzla bu konuyu görüşerek, beslenme düzeninizi ilaç tedavinize uygun hale getirebilirsiniz. Kan sulandırıcı ilaçlar, cildinizin güneş yanığına daha hassas olmasına neden olabilir. Dışarıya çıkarken geniş spektrumlu güneş koruyucu kremler kullanmak ve güneşten koruyucu giysiler giymek de çok önemlidir” diye konuştu.

“Uzun süre yolculuk edenler varis riskiyle karşı karşıya”

Dr. Alemdaroğlu romatizması olanların yağmuru herkesten önce hissedebilmesine benzer şekilde varisi olanlar da sıcakları hissedebileceğine değinerek havalar ısındıkça bir toplar damar hastalığı olan venöz yetmezlik yani varis semptomlarının arttığına da dikkat çekti.

Varisin, genellikle bacaklarda ve ayaklarda görülen, genişlemiş, kıvrımlı ve şişmiş damarlar olduğunu belirten Dr. Alemdaroğlu, gece krampları, şişlikler ve gün sonunda yaşanan bacak ağrısı, huzursuz bacaklar gibi semptomların, varis habercisi olabileceğini anlatarak bu semptomları ya da varisleri gözlemleyen kişilerin kalp damar cerrahına görünmesini tavsiye etti.

Alemdaroğlu," Ciddi varisleri olanlar, uzun süreli otobüs, araba ya da uçak seyahatine çıkanlar ile açık havada ağır işlerde ayakta çalışanlar yüzeysel ya da derin toplar damarların tıkanması riski ile de karşı karşıya. Bu risklere karşı önlem alınması gerekiyor. Yazın her ne kadar skleroterapi (köpük) gibi kozmetik maksatlı cerrahi müdahalelerden kaçınılsa da ileri düzey varisleri olanlar için lazer, radyofrekans, yapıştırıcı gibi damar içi cerrahi tekniklerle kombine mikrocerrahi ile varis ameliyatı olan hastalar gündelik yaşama hızla dönebiliyor" ifadelerini kullandı.

“Varisi olanlar duş sonrası bacaklarını soğuk suyla yıkayabilir”

Varisleri henüz cerrahi sınıra ulaşmayan hastalara da serin ve rahat giysiler ile bacaklardaki kan dolaşımını rahatlatmalarını öneren Dr. Alemdaroğlu “Uzun süre oturuyor ya da ayakta duruyorsanız, ayaklarınızı yüksekte tutmak kanın bacaklardan daha iyi kalbe dönüşünü sağlayabilir ve bacaklardaki şişliği azaltabilir. Varis çorapları, bacaklardaki şişmeyi azaltmaya ve kan dolaşımını desteklemeye yardımcı olur. Her gün alınan duş sonrası bacakları 3-5 dakika soğuk suyla yıkamak da semptomlar oldukça azaltacaktır”şeklidne konuştu.

“Gebeliğin son 3 ayı varislere daha çok dikkat edilmeli”

Özellikle gebeliğinin son 3 ayına giren anne adaylarının da eğer altta yatan varisleri varsa kendilerine daha çok dikkat etmek zorunda olduklarını vurgulayan Dr. Alemdaroğlu gebelikte ortaya çıkan hormonal değişiklikler, bebeğin bası etkisi, sıcak havayla beraber vücuttan su kaybı ve yanlış oturma ve yatma şekilleriyle derin toplar damarlarda pıhtılaşma eğiliminin arttığını aktardı.

Ani ortaya çıkan bacak şişliği, damarların sertleşip kızarması ve ağrıması, nefes darlığı gibi şikayetleri olan gebelerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini belirten Alemdaroğlu“Damar ultrasonu ile bebeğinize zarar vermeden damarlarınıza rahatlıkla bakabilir, tanı koyabiliriz. Damar içi pıhtılaşma haricindeki tüm varis şikayetlerinin tedavisi için genellikle lohusalığın bitmesini ve vücudun normal fizyolojisine dönmesini bekleriz” diyerek sözlerini tamamladı.