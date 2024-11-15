Stresin işitme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç, “Stres altında olan kişilerde iç kulakta kan akışı bozulabiliyor, bu durum yalnızca işitme kaybını değil, kulak çınlaması gibi önemli bir sorunu da tetikleyebiliyor” dedi.

Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç, stresin işitme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve kulak çınlaması ile işitme kaybı arasındaki bağlantıyı 2. İşitme Bilinci ve Sanat Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada ele aldı. Pedakustiker Ağaç, yoğun stresin yalnızca işitme kaybına yol açmakla kalmayıp, çınlamaya da sebep olabileceğini belirterek, stresin vücuttaki kan akışını etkileyerek iç kulaktaki duyusal hücrelere zarar verebileceğini ifade etti. Bu durumun, hem işitme kaybına hem de hayat boyu kulak çınlamasına yol açabileceğini belirten Ağaç, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun tempo, çevresel gürültü ve stresin bu tür sağlık sorunlarını daha da tetiklediğini vurguladı.

“İç kulakta kan akışı bozulabiliyor”

Stresin kulak üzerindeki etkilerini dile getiren Mehmet Emin Ağaç, “Stres altında olan kişilerde iç kulakta kan akışı bozulabiliyor, bu durum yalnızca işitme kaybını değil, kulak çınlaması gibi önemli bir sorunu da tetikleyebiliyor. İç kulaktaki duyusal hücreler hem işitme hem de denge için kritik öneme sahip, bu yüzden stres, iki sistemi de olumsuz etkileyip sonuçta kulak çınlamasını oluşturabilir” dedi.

Stresin yol açtığı işitme kaybı ve kulak çınlamasından korunmak için ne yapmalı

Kronik stresin hem işitme hem de sesi anlama sağlığını tehdit ettiğini belirten Ağaç, işitme kaybı riskini azaltmak isteyenlerin stres yönetimine önem vermesi gerektiğini ifade etti. Ağaç, bu risklerden korunmak için stres yönetiminin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Mehmet Emin Ağaç, düzenli egzersiz, meditasyon, yeterli uyku ve sosyal destek, sakin mekân tercihi gibi stresle başa çıkma yöntemlerinin işitme ve iletişim sağlığına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Sempozyumda yaptığı açıklamada Ağaç, stresin işitme ve çınlama üzerindeki etkilerini en aza indirmek isteyenlerin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyerek daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşabileceklerini belirtti.