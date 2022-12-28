Geçtiğimiz yıllarda resmi hesap ve tanınmış kişilere verilen ‘mavi tik’ artık tehlike saçıyor. Paralı hale gelmesiyle uygulama dolandırıcılar ve terör örgütü propagandası yapanların kolayca ulaşabildiği hale gelirken, dijital medya uzmanı vatandaşlara hesapların güvenirliğini araştırmaları uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda resmi hesap ve tanınmış kişilere verilen ‘mavi tik’ artık tehlike saçıyor. Paralı hale gelmesiyle uygulama dolandırıcılar ve terör örgütü propagandası yapanların kolayca ulaşabildiği hale gelirken, dijital medya uzmanı vatandaşlara hesapların güvenirliğini araştırmaları uyarısında bulundu.

Twitter, daha önce tartışmalara neden olan paralı abonelik ‘mavi tik’ sistemine başladı. 12 Aralık itibarıyla devreye alınan uygulama için aylık 8 dolarlık abonelik ücreti alınırken, Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar oldu. Geçmişte sadece resmi hesap ve tanınmış kişilere verilen ‘mavi tik’ uygulaması, artık herkesin sahip olabileceği duruma gelmesi nedeniyle tehlike saçıyor. Artık paralı olması ile dolandırıcılar ve terör örgütü propagandası yapmak isteyenlerin kolayca ulaşabildiği hale gelen ‘mavi tik’ nedeniyle uzmanı, vatandaşlara hesapların güvenirliğini araştırmaları uyarısında bulundu.

“Dolandırıcıların önü açıldı”

Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, mavi tikin paralı hale gelmesiyle dolandırıcıların önünün açıldığını kaydetti. Öğe, “Sosyal medya platformlarında ‘mavi tik’ ikonu var. Bu ikon bundan 1 yıl öncesine kadar dünya çapında tanınmış kişilere veriliyordu. Bir hesapta bunu görüyorsak bu hesabın gerçekten o şahsa ait olduğunu ve o şahsın güvenilir, bilindik ve tanındık biri olduğunu anlıyorduk. Ama Elon Musk devraldığı zaman apayrı bir hale getirdi. Artık dileyen herkesi ücretini ödeyerek ‘mavi tik’ alabilecek duruma getirdi. Bu ne gibi sorunlara yol açar; geçmişten beri bu tip sosyal medya platformlarını kullanan kullanıcılar ‘mavi tik’in anlamını bildikleri için sıradan bir vatandaş şirketin onayını gördüğü zaman güvenilir bir şirket veya şahıs olduğunu düşünecek. Elon Musk’un yaptığı bu durumla dolandırıcılar bile kendilerine ‘mavi tik’ almaya başladı. Örnek verirsek bir marka var ve bunun sosyal medya platformunda hesabı yok. Dolandırıcılar bu marka adına hesap açarak ‘mavi tik’ alacak, takipçilerini bu hesap üzerinden dolandırmaya çalışacaklar” dedi.

“Seçim öncesi terör propagandasına yol açıldı”

Terör örgütü propagandası yapan sayfaların hesaplarına ‘mavi tik’ alıp, resmi ve güvenilir sayfa izlenimi vererek vatandaşları sokağa davet edebileceğini belirten Sercan Öğe, seçimin yaklaştığını ve bunun seçime yönelikte kullanabileceğini vurguladı. Öğe, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması lazım. Özellikle Avrupa’da terör örgütü propagandası yapan sayfalar mavi tik vermeye başladı. Şu anda Avrupa’da, Türkiye’de kırmızı kategoride aranan birçok teröristin sosyal medyada ‘mavi tik’i var, bunların sayfalarını kapatmıyor. Bunlar Interpol tarafından aranmasına ve iadesi istenmesine rağmen bu sosyal medya önlem almış değil. Resmen terör örgütü propagandası yapmalarına destek veriyorlar. Bunun önlemini almaya yavaş yavaş başladılar ama etkili değil. Devlet görevlilerine ‘gri tik’, işletmelere ise ‘sarı tik’ vermeye başladı. Bu tikleri gördüğümüzde gerçek hesap olduğunu anlayacağız ama mavi tiklerde şu anda çok büyük bir sorun mevcut. Vatandaşlar bu tarz şeylerde biraz daha dikkatli olurlarsa. Ailelerin ise çocuklarını bilinçlendirmesi gerekiyor” diye konuştu.