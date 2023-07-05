LGS tercihleri erişime açıldı, öğrenciler için bir maraton daha başladı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında başlayan LGS tercihleri öncesinde binlerce öğrenci tercih yapmaya hazırlanıyor.

Taşkent Kurs Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Gizem Karataş tercihlerle ilgili öğrencilerin ve velilerin MEB’in yayımladığı tercih kılavuzunu çok iyi okumalarını, liselerin LGS taban puanları kadar YKS yerleştirme başarılarını da dikkate almaları gerektiğini belirterek, “ Merkezi Yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yerel Yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.” dedi.

“Yerel okul tercihi yapmak zorunlu”

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olduğunu ifade eden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Gizem Karataş, “ Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.” şeklinde konuştu.

Tercihte dikkat edilmesi gerekenler

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir. Öğrenciler tercihlerini yüzdelik dilimlerine göre yapacaktır.

Tercihler Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinden 19 Temmuz saat 17.00 a kadar yapılacaktır. Okul tercihlerinde liselerin, öğrenci tercihleriyle oluşan LGS taban puanı veya yüzdelik dilimi ile üniversiteye yerleştirme puanı veya yüzdelik dilimi karşılaştırılarak lisenin dört yıllık eğitiminin başarısı tespit edilebilir. Liselerin taban puanı ortaokuldan gelip o okulu tercih eden öğrencilerin başarısını gösterir. Başarılı öğrencileri alan lisenin gerçek başarısı YKS başarısıyla ortaya çıkar. Bu nedenle lise tercihlerinde öğrenciler ve veliler liselerin sadece LGS taban puanlarına değil okulun aldığı öğrenciyi dört yıl sonunda nereye taşıdığına da dikkat etmelidir. Ayrıca; tercih yaparken puan aldatıcı olacaktır. En doğru tercih, öğrencinin il ve Türkiye sıralaması ile sıralamasına denk gelen yüzdelik dilimin önceki yıllarla karşılaştırılmasıyla yapılan tercih olur. LGS tercihlerini öğrenciler bulundukları yerdeki herhangi bir ortaokuldan da e-okuldan da yapabilirler. Bizim önerimiz tercihlerin okullarda yapılmasıdır. Tercih döneminde bize danışan tüm öğrencilere ve velilere gönüllü rehberlik yaptığımızı da belirtmek isterim.