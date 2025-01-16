Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Uğuz, influenza vakalarında ciddi artış yaşandığını kaydederek, “Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hastalık, hastaneye yatış gerektirebilir ve solunum yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Ayrıca yüksek ateş, nefes darlığı veya bilinç bulanıklığı gibi ağır belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

İnfluenza, grip olarak da bilinen influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlanıyor ve her sene özellikle kış aylarında birçok kişiyi etkiliyor. Ancak bu sene Türkiye genelinde influenza (grip) vakalarında oldukça ciddi oranda artış yaşanırken bu durum sağlık kuruluşlarının acil polikliniklerine ve aile sağlığı merkezlerine hasta yoğunluğu şeklinde yansıyor.

Medline Adana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kayhan Uğuz, influenzanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen, ancak önlem alındığında büyük ölçüde kontrol altına alınabilecek bir hastalık olduğunu söyleyerek bilgiler verdi.

Risk altındaki bireyler dikkatli olmalı

İnfluenza, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu, ani başlayan ateş, kas ağrıları, halsizlik, kuru öksürük ve burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösteren bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu kaydeden Uğuz, “Virüs, hapşırma ve öksürme ile havaya yayılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Ayrıca, hasta bir kişiyle yakın temas kurmak veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun ya da gözlere temas etmek de hastalık ihtimalini de artırır. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler, influenza enfeksiyonunu daha ağır geçirme riski taşırlar. Son dönemde influenza vakalarındaki ciddi artış, sağlık sistemine de yük bindirmiş durumda. Grip hastaları genellikle 1 hafta içerisinde iyileşirken hastalık bazı durumlarda zatürre gibi ciddi sonuçlara da kapı aralayabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hastalık, hastaneye yatış gerektirebilir ve solunum yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Ayrıca yüksek ateş, nefes darlığı veya bilinç bulanıklığı gibi ağır belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

Antibiyotik kullanımı işe yaramaz

Dr. Kayhan Uğuz, tedavi sürecinde dinlenmek, bol sıvı tüketmek, gerek görülen durumlarda doktor önerisi ile antiviral tedavinin başlanması ve yakınmaları hafifletici ilaçların kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Antibiyotiklerin ise grip tedavisinde etkili olmadığı unutulmamalıdır. Çünkü grip bir virüs hastalığıdır ve antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Doktor önerisi olmadan ilaç kullanımı, gereksiz antibiyotik direnci gelişmesine yol açabilir. Gripten korunmak için alınabilecek en etkili önlemler arasında hijyen kurallarına dikkat etmek gelir. Ellerin sık-sık sabun ve suyla iyice yıkanması, kalabalık ortamlarda maske kullanımı, hasta kişilerle temastan kaçınılması, bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi ve uyku düzenine dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, mevsimsel grip aşısı, özellikle risk grubundaki bireyler için etkin bir korunma yöntemi olarak bilinir” şeklinde konuştu.

Pandeminin ardından grip yaygın hale geldi

Son yıllarda COVID-19 pandemisinin etkisiyle birlikte grip vakalarındaki seyir de değişiklik görüldüğünü belirterek, “Uzun süre maske ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle grip vakalarında büyük bir düşüş yaşansa da önlemlerin bırakılması ile birlikte grip tekrar yaygın hale geldi. Özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sisteminin zayıflaması, son dönemde influenza vakalarının hızla artmasına yol açtı. Bu nedenle grip ile COVID-19’un benzer belirtiler gösterebileceği unutulmamalı ve gerekir ise ilgili testler yaptırılmalıdır” dedi.