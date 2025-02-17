Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Uçar, influenza virüsünün kalıcı bir bağışıklık geliştirmediğini belirterek, sürekli tekrarlanabileceğini ve okul çağındaki çocuklarda çok daha hızlı yayılabileceğini vurguladı.

Kış aylarında yaşanan üst solunum yolu enfeksiyonları hastanelere başvuruların en sık nedenlerinden birisi haline geldi. Yaşanan ısı değişimleri birçok hastalığı beraberinde getirdiği gibi üst solunum enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor. Bu noktada influenza virüsü ise her yıl kış mevsiminde daha yaygın hale gelerek solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Bu hastalığı bir kere geçiren bir bireyin daha sonrasında hastalığı tekrar geçirmeyeceği anlamına gelmediğini ifade eden Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Uçar "Çocukluk çağında geçirilmiş bazı enfeksiyonlar kalıcı bağışıklık bırakabiliyor. Ancak influenza her sene mutasyona uğradığı için kalıcı bağışıklık bırakmaz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarda daha hızlı yayılır"

Dr. Tuğçe Uçar, influenzanın her yıl kış mevsiminde daha yaygın hale gelen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs olduğunu belirterek, "İnfluenza, her yıl kış mevsiminde daha yaygın hale gelen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, yaygın kas ağrıları, halsizlik ve genel vücut yorgunluğu gibi şikâyetlerle kendini gösteren bir hastalık tablosuna yol açar. Özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklarda çok hızlı yayılır. Solunum yoluyla, damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşır. Bu yüzden, ellerin düzenli olarak yıkanması, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşır. Hasta bireyden bulaştıktan sonra belirtiler genellikle ilk 24 saat içinde ortaya çıkmaya başlar. Hastalık ortalama 7-10 gün sürer. Ateşli dönem ise genellikle 5 gün kadar devam edebilir. Öksürük ise birkaç gün içinde başlayıp birkaç haftaya kadar devam edebilir" dedi.

"Aşılanmayı öneriyoruz"

Dr. Uçar, influenza hastalığının kalıcı bir bağışıklık bırakmadığını söyleyerek, "Hastalığın tanısını çoğu zaman kan tahliline gerek kalmadan, burundan alınan sürüntü örnekleri ile koyabiliyoruz. Erken tanı konulursa, hastalığın mümkün olan antiviral tedavisine erken başlayabiliyoruz. Böylelikle gelişebilecek akciğer komplikasyonları gibi ciddi riskleri azaltmış oluyoruz. İnfluenza hastalığı ne yazık ki kalıcı bir bağışıklık bırakmıyor. Domuz gribi, kuş gribi olarak bildiğimiz H1N1 virüsü, çeşitli mutasyonlara uğrayarak her yıl değişik varyantlarla karşımıza çıkıyor. Bu hastalığı bir kere geçirmek bir daha geçirilmeyecek anlamına gelmiyor. Özellikle ekim ve nisan ayları arasında pik yapan bu hastalığın bir aşısı mevcut. İnfluenzadan korunmak için riskli gruplara da aşılanmayı öneriyoruz" diye konuştu.

"Beslenme çok önemli"

Çocukların influenzadan ve diğer hastalıklardan korumak için yapılması gerekenlerin başında beslenmenin geldiğini ileten Uçar "Mevsim meyve ve sebzelerini içeren sofralar hazırlamamız lazım. Paketli, işlenmiş gıdalar ve yoğun karbonhidrat içeren beslenmeden uzak kalınması gerekmektedir. Günlük almamız gereken D vitamini ilave dozu aksatmamamız büyük önem arz etmektedir. Hastalığın pik yaptığı dönemlerde ise özellikle alışveriş merkezi, çocuk oyun havuzu gibi kapalı alanlardan uzak kalmak gereklidir. Uygun mevsim kıyafetleri ile çocukların açık havada vakit geçirmesi hastalıklardan korumak adına büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.