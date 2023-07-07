Uzmanlar, güneş yanıklarına karşı evde uygulanan diş macunu ve yoğurt sürmenin yanıkları daha kötü hale getirdiği belirtiliyor.

Tokat Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Muhammed Hanefi Dirican, güneş yanıklarına karşı bir uzmana başvurulması gerektiğini belirterek, “Güneş yanığı oluştuğunda mümkünse bir cildiye uzmanına muayene olunması gerekmektedir. Eğer böyle bir imkan yoksa hastaların evde de uygulayabileceği yöntemle bu durumun şikayetlerini biraz daha rahatlatabilirler. Öncelikle halk arasında sıkça uygulanan yoğurt veya diş macunu gibi ürünlerin sürülmesini önermiyoruz. Bunlar irritasyonu artırarak durumu daha da kötüleştirebilir. Öncelikle evdeysek ılık duş almak durumu biraz hafifletecektir. Bu yöntem yeterli gelmezse nemli havlu yardımıyla yanık bölgesine tampon yapmak ağrıyı biraz azaltır. Yanık bölgesine nemlendirici krem uygulamak fayda sağlayabilir. Fakat lokal anestezi sağlayan kremlerin yanık bölgesine kullanılmasını önermiyoruz" dedi.

"Yoğurt veya diş macunu gibi ürünlerin sürülmesini önermiyoruz"

Güneş kremi kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Tokat Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Muhammed Hanefi Dirican,"Güneş insan vücudu üzerinde çok zararlı olabilmektedir. Bunların başında güneş yanığı, alerjik reaksiyonlar gelir. Bunula beraber leke oluşumu ve deri yaşlanmasına da neden olabilir. Hatta uzun süreli maruz kalındığında deri kanserine geçirme riski de olabiliyor. Güneşten bu sebeple herkesin korunması gerekmektedir. Öncelikle özellikle yaz aylarında güneş ışığının dünyaya daha dik geldiği dönemde mümkünse saat 11 ile 15 arasında dışarıya çıkılması çok önerilmiyor. Eğer çıkılacaksa da mümkün mertebe gölge alanlar tercih edilmelidir. Şapka ve gözlük kullanımına dikkat etmek gerekir. Bununla itibaren 6 aylıkken itibaren tüm çocuk ve erişkinlerde yaz ve kış fark etmeksizin güneş koruyucu kremlerin kullanılmasını öneriyoruz. Bu kremlerin tercih edilmesinde pek çok faktör ortaya çıkıyor. Bunların en önemlisi kremlerin cilt tiplerine uygun olmasıdır. Bununla beraber güneş kremlerinin 30 ve üzeri koruma faktörü önermelidir. Ultraviyole a ve b’ ye karşı özellik göstermesi gerekir. Doğru güneş kremini tek başına tercih etmek yeterli olmayabilir. Kremlerin uygun miktarda uygulanması ve 2 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir. Aslında doğru güneş kremini tercih etmenin en doğru yanı orijinal ürünlerin kullanılmasıdır. Çünkü merdiven altı üretilen ürünler kişi sağlığına şiddetli yan etkiler oluşturabiliyor. İçerisinde ki zararlı kimyasal maddeler sebebiyle sahte kremlerin kullanımına bağlı daha fazla alerjik reaksiyon, kızarıklık, apne ya da deri enfeksiyonu görülebilmektedir. Bu durumdan korunmak için öncelikle güneş kremlerini doğru yerden temin etmeliyiz. Öncelikle eczanelerden temin edebiliriz. Eczane harici kozmetik marketler ya da internet üzerinden satış yapan yetkili bayilerde krem almak için doğru adres olur. Bu sahte kremlerin uzun süreli kullanımına bağlı zararlı maddelerin deriden emilerek vücut dolaşımına karışıp hormonal yan etkilere de sebep olduğu bilinmektedir. O yüzden bu hususu özellikle vurgulamak isterim. Güneş kremi ve koruyucu önlemleri yeterince uymadığımız özelikle yaz aylarında, deniz tatili dönemlerinde güneş yanığı durumu kaçınılmazdır. Güneş yanığına maruz kalmak gerçekten ağrılı olabiliyor ve insanın yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Güneş yanığı oluştuğunda mümkünse bir cildiye uzmanına muayene olunması gerekmektedir. Eğer böyle bir imkan yoksa hastaların evde de uygulayabileceği yöntemle bu durumun şikayetlerini biraz daha rahatlatabilirler. Öncelikle halk arasında sıkça uygulanan yoğurt veya diş macunu gibi ürünlerin sürülmesini önermiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ilık duş almak durumu biraz hafifletecektir"

Dirican, "Bunlar irritasyonu artırarak durumu daha da kötüleştirebilir. Öncelikle evdeysek ılık duş almak durumu biraz hafifletecektir. Bu yöntem yeterli gelmezse nemli havlu yardımıyla yanık bölgesine tampon yapmak ağrıyı biraz azaltır. Yanık bölgesine nemlendirici krem uygulamak fayda sağlayabilir. Fakat lokal anestezi sağlayan kremlerin yanık bölgesine kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü onlar alerjik reaksiyona neden olarak tabloyu daha da kötüleştirebilir. Eğer ağrı yeterince dinmediyse herhangi bir engel yoksa ağız yoluyla ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanında güneş yanığı olan insanların derinin hızlı yenilenmesi adına bol sıvı tüketmesi gerekir. Bazen yanık çok şiddetli olup ‘Bül su kabarcığı’ dediğimiz durum oluşuyor. Eğer öyle bir durum olduysa su kabarcığının patlatılmaması gerekir. Çünkü deri iyileşmesine daha yardımcı oluyor bu büllerin patlatılması ile durum kötüye gidebiliyor. Bu yöntemlere rağmen rahatlama sağlanamadıysa mutlaka kişinin dermatoloji uzmanına başvurması iyi olur" ifadelerini kullandı.