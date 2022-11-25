Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum” dedi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum” dedi.

Türkiye’de mevsim geçişleri ile birlikte düşen hava sıcaklıkları, grip hastalıklarının sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, insanların Kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi bitiren kişilerin ‘kronik hasta’ olarak adlandırıldığından grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Grip olan insanların faydalı olacağını düşünerek çok fazla bitki çayı ve bitkisel ürünler tükettiğini söyleyen uzmanların, bunun vücutta zarara yol açabileceğine dikkat çekti.

“Pandemide aldığımız önlemler dolayısıyla gribe olan direncimiz azaldı”

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Türkiye coğrafyasının eylül-mayıs ayaları arasında grip açısından riskli bir coğrafyada olduğunu belirterek, bu aylarda korunmaya özen gösterilmesi gerektiğini aktardı. Bu yıl gribin ağır geçtiğini kaydeden Enginyurt, “Bu yıl gribin ağır olmasının sebebi şu; biz yaklaşık 2 buçuk yıl pandemi süreci geçirdik ve o dönem boyunca toplum olarak kendimizi çok koruduk, sağlığımıza ve hijyene dikkat ettik. Tabi bu arada maske taktığımız için grip virüsü ile de karşılaşmadık. Fakat artık maskele çıktı ve rahat bir şekilde her tarafta dolaşabiliyoruz. Bu, 2 buçuk yıllık dönemde vücudumuzun grip virüsüne karşı bağışıklığı da azalmış oldu ve mevcut virüs bizde daha ağır seyretmeye başladı.

“Riskli alanlarda maske kullanmaya devam etmeliyiz”

“Bu sene maskeler çıktıktan sonra kovid-19 virüsünden çok farklı olmadan önlemlerimizi almalıyız” diyen Enginyurt, “Toplu yerlere girerken her zaman maskeyi öneriyoruz. hijyen ve beslenme ile sıvı tüketimine önem göstermeliyiz. Özellikle öğrenciler sabah kahvaltısını yapmadan okular gitmesinler. Vücut direnci beslenme ile çok alakalı” şeklinde konuştu.

“Yararlı diye içilen bitki çayları zararlı olabilir”

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, grip olan insanların çok fazla bitki çayı içmemesi gerektiğini, aksi halde zararlı olabileceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum. Çünkü vitaminlerin fazlası ya vücuttan atılır, ya da zararlı etki oluşturur. Bunlarla da karşılaşmaktayız. Karaciğer enzimleri yükselip sebebini bulamadığımız, sonrasında sadece bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğini gördüğümüz hastalarımız var” diye konuştu.

Enginyurt ayrıca grip virüsüne karşı en önemli tedbirin grip aşısı olduğunu da sözlerine ekledi.