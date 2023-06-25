Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Yüksel, göz alerjisi (alerjik konjonktivit) ile göz enfeksiyonunun (konjotktivit) benzer belirtiler gösteren rahatsızlıklar olduğunu söyledi. Benzer belirtilere sahip olsalar da bu iki rahatsızlığın farklı tıbbi nedenlere dayanan farklı durumlar olduğunu kaydeden Dr. Yüksel, “Hastalığın hangisi olduğunu anlamak ve enfeksiyon ile alerji arasındaki farkı ayırt etmek göz doktorunun mikroskopla muayenesiyle mümkündür” dedi.

Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel, belirtileri açısından birbirine benzeyen gözün enfeksiyon ve alerjik (konjonktivit) sorunlarına dikkat çekerek, farkının nasıl anlaşılabileceği konusunda bilgi verdi. Yüksel, “Göz enfeksiyonunun en yaygın belirtileri gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı, sulanma, hassasiyet ve göz kapaklarının çevresinde kabuklanma veya akıntıdır. Konjonktivit, virüsler, bakteriler, mantarlar, alerjenler ve diğer iritanlar nedeniyle oluşabilir. Bulaşıcı olduğu için, özellikle virüsler ve bakteriler nedeniyle meydana gelen konjonktivit diğer insanlara yayılabilir. Göz alerjisi veya tıbbi adıyla alerjik konjonktivit oldukça sık görülen bir hastalıktır, diğer konjonktivitlerin aksine kişiden kişiye yayılmaz. Gözde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma en önemli belirtileridir. Kaşıntı yoksa alerji düşünülmemelidir. Göz alerjisi diğer alerjik hastalıklarda olduğu gibi genetik özellikler ve çevre etkileşimi rol oynamaktadır. Sıklıkla vücuttaki diğer alerjik durumlarla birlikte görülür. Çocuklarda ve adölesan çağında daha sık görülmektedir. Daha ileri yaşlarda görülme sıklığı giderek azalır” diye konuştu.

“Mikroskopla muayene gerekir”

Göz alerjisine neden olan potansiyel alerjen maddelerinin polen, hayvan tüyü, kimyasal kokular, ev tozları ve küf olduğunu ifade eden Dr. Yüksel, “Eğer konjonktivit polenlerden kaynaklanıyorsa genellikle mevsimseldir. Alerjik neden hayvan tüyü, küf ve toz ise bazen alerjik krize neden olabilir. Bazı kişilerde belirli göz damlalarına veya kontakt lens solüsyonlarına karşı da alerjik konjonktivit gelişebilir. Alerjik konjonktivit başka göz hastalıklarıyla benzer belirtileri paylaştığı için doğru tanının konulması önemlidir. Örneğin göz alerjisi ile göz enfeksiyonu benzer belirtilere sahip, ancak farklı tıbbi nedenlere dayanan farklı durumlardır. Hastalığın hangisi olduğunu anlamak ve enfeksiyon ile alerji arasındaki farkı ayırt etmek göz doktorunun mikroskopla muayenesiyle mümkündür. Muayenede gözde kızarıklığın yanı sıra gözkapağının içinde alerjik konjonktivit nedeniyle oluşan kabarıklıklar tespit edilir. Tedavide temel prensip alerjiye neden olan etkenden uzak durmaktır” ifadelerini kullandı.