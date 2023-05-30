Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, yemeğin hemen ardından tüketilen maden suyunun faydaları kadar zararları da bulunduğunu belirtti.

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, maden sularının aşırı tüketiminde yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, mide ülseri ve kemik erimesine neden olabileceğini belirterek, "Maden suları yüksek miktarda sodyum içerdikleri için aşırı tüketilmemelidir. Fazla sodyum alımı idrardan kalsiyum atımını artırdığı için kemik erimesine risk oluşturabilir. Aynı zamanda fazla sodyum alımı yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, mide ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle aşırı tüketilmemelidir. Tüketilen miktar kadar maden suyunun içeriği de önemlidir. Maden suyu seçimi yaparken sodyum içeriği düşük kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olanlar tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

"Yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, mide ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir"

Maden sularını günde 600 mililitre tüketmemiz gerektiğini belirten Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak" Maden suları yer altı sularından elde edilir. Çözünmüş mineraller, elementler ve gaz içerirler. İçerdiği mineraller sayesinde oldukça sağlıklıdır ve insan sağlığına oldukça faydalıdır. Ter ve idrarla atılan minerallerin yerine konması sıvı ihtiyacının bir kısmının karşılanması için tercih edilebilir. Amerikan Obezite Birliği günlük maden suyu tüketiminin 600 ml olmasını öneriyor. Maden suları yüksek miktarda sodyum içerdikleri için aşırı tüketilmemelidir. Fazla sodyum alımı idrardan kalsiyum atımını artırdığı için kemik erimesine risk oluşturabilir. Aynı zamanda fazla sodyum alımı yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, mide ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle aşırı tüketilmemelidir. Tüketilen miktar kadar maden suyunun içeriği de önemlidir. Maden suyu seçimi yaparken sodyum içeriği düşük kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olanlar tercih edilmelidir. Soda ve maden suyu birbiri ile çok fazla karıştırılır. Soda yapay bir içecektir. Normal suya sodyum bikarbonat ve karbondioksit gazının eklenmesiyle elde edilir. Maden suları içerdiği zengin mineraller nedeniyle soda yerine tercih edilmelidir. Şişeler 200 ml civarındadır. Günlük 3 şişe içmek yeterli olacaktır. Çok fazla tuz tüketen bir toplum olduğumuz için bundan fazlasını içmek zararlıdır" diye konuştu.