Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Köylü, en az 20 saniye elleri sabunla yıkayarak, bardak havlu gibi eşyaları paylaşmayarak ve bol sıvı tüketerek mevsimsel salgından korunabileceğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Köylü, en az 20 saniye elleri sabunla yıkayarak, bardak havlu gibi eşyaları paylaşmayarak ve bol sıvı tüketerek mevsimsel salgından korunabileceğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Köylü, çocuklarda görülen mevsimsel salgınla ilgili önemli bilgiler verdi. Salgın mevsiminde olunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Gözde Köylü, “Herkesin bildiği ve gördüğü gibi salgın mevsimindeyiz. Biz de Sivas Numune Hastanesi Pediatri kliniği olarak gerek çocuk acilde gerek polikliniklerimizde benzer şikayetlerle değişik yaş gruplarından çocukların takip ve tedavilerin yapmaktayız. Çocuklarımızı enfekte eden etkenler yaş grubuna göre klinik açıdan değişiklik göstermekle beraber İnluenza, Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), A grubu beta hemolitik streptokok ve etkisi azalan fakat hala devam eden Covid-19. Bu virüsler, aslında tüm yaş gruplarında enfeksiyon yapabilirler fakat sonbahar-kış aylarında çocukluk çağının en sık enfeksiyon etkenleri arasındadır. Her yıl genellikle Ekim-Mart ayları arasında karşılaşırız. Geçen 2-3 yıl içinde Covid-19 pandemisinden dolayı daha az karşılaştık fakat maske kullanımının azalması, izolasyon önlemlerinin kaldırılması ve okulların açılması gibi nedenlerle bu yıl beklediğimiz gibi enfekte çocuklar arttı” dedi.

"Dudak çevresinde morarma varsa doktora başvurulmalı"

Virüslerin bulaş yollarını sıralayan Uzm. Dr. Köylü, “RSV, İnfluenza gibi etkenlerle bulaş sıklıkla kontamine sekresyonlarla olur. Bu da öksürük, hapşırık, nefes alıp verme esnasında etrafa yayılan damlacıklar ya da enfekte sekresyonlarla kontamine olmuş yüzeylere temas sonucu gerçekleşir. Büyük çocuklarda genelde öksürük, hafif ateş, burun tıkanıklığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları görülür. Küçük çocuklarda özellikle 2 yaş altında ise akut bronşiyolit ya da pnönomi dediğimiz ciddi alt solunum yolu enfeksiyonu kliniği ile başvurular olabilir. Başta riskli gruplar (prematüre doğanlar, astım gibi kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik kalp hastalığı olan çocuklar, okula giden kardeşleri olan küçük çocuklar, kalabalık ortamda yaşayan çocuklar, sigara içilen ortamda yaşayan çocuklar) olmak üzere ebeveynlerin dikkatli olması gereken durumlar öksürük, hışıltılı solunum, solunum sıkıntısı, hızlı soluk alıp verme, dudak çevresinde morarma, düşmeyen ateş olması halinde hekime başvurulması gerekmektedir” diye konuştu.

Evde alınması gereken önlemler

Evde alınması gereken önlemlerden bahseden Köylü, "Evde alınacak önlemlerden birkaçı en az 20 saniye sabunla el yıkama, kontamine bardak havlu gibi eşyaları paylaşmamak, bol sıvı alımı, istirahat, sağlıklı beslenmektir. Bunun yanında kalabalık yerlerde maske takılması, kreş ya da okula giden çocukları bulaşa engel olmak amacıyla semptomlar başladığında evde izole etmek korumak için yapılan basit ve etkili yöntemlerdir” şeklinde konuştu.