Maraş depremine 10 gün öncesinden işaret eden Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Ege denizinde yaşanan yoğun depremleri değerlendirerek, Ege kıyılarında sismik açıdan yıkıcı bir deprem öngörülmese de kıyılara yakın bir bölgede yaşanacak depremlerin oluşturacağı tsunaminin kıyılarda yıkıcı etkiye sahip olabileceğini söyledi.

Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan bu yana 2000’den fazla deprem meydana geldi. Sarsıntılar yer yer devam ederken, Türkiye ve Yunanistan’da yetkililer önlemler almaya başladı. Santorini ile Amorgos Adaları arasındaki deniz bölgesinde Kiklades Adaları’nda yaşanan depremler sonrası açıklamalarda bulunan, Maraş depremine 10 öncesinde işaret ederek gündeme gelen Maden teknolojisi ve yer bilimi uzmanı Serkan İçelli, kıyılara yakın bir bölgede yaşanacak depremlerin, tsunami ile birlikte yıkıcı bir etkiye sahip olabileceğini ifade ederek, "7.5 büyüklüğündeki depremler burada sürpriz olmayacaktır. Bu depremler ülkemizde afet boyotunda bir etkiye ve yıkıma sebep olmaz fakat tsunami şeklinde Muğla kıyılarını vurabilir. Tsunami dalgalarının boyları 1 ya da 3 metreye kadar çıkabilir ve vuruş gücü ile 4 veya 5 metreye kadar da yükselebilir. 1 veya 2 kilometre kadar da sahilden şehir merkezine kadar da deniz taşmalarına neden olabilir" şeklinde konuştu.

"Sismik aktivitesi olan bir bölge"

Yaşanan depremleri değerlendiren Serkan İçelli, tsunamiye karşı tedbirli olmakta fayda olduğunu belirterek, "Ege denizinde son günlerde aran sismik bir aktivite var 2011 yılında yine bu şekilde deprem silsilesi yaşanmıştı. Bu durum herhangi bir volkanik patlamaya sebep olmadan da sona ermişti. 1956 yılında yine Amargos ve Santorini Adaları’nda 7.2 ve 7.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede en son yaşanan büyük depremler de bu depremlerdir. Amargos Adası’nı, kuzeye ve güneye kesen 2 tane fay hattımız vardır. Birisi 50 kilometre diğeri 80 kilometre uzunluğunda ve fay hatları Santorini’ye doğru devam etmektedir. Bu kırıklar üzerindeki meydana gelen depremden dolayı, orada yaşanan kaldera yerleşmeleri hala devam etmektedir. Bu da zaman zaman deprem silsilesi diye adlandırılan depremlere neden olabiliyor. Bu bölge bakıldığı zaman çok fazla sismik aktiviteye sahip olan bir bölgedir. Milattan önce bin 600’lü yıllarda Minos Uygarlığı’nı yıkan volkanik patlamanın yanı sıra depremler ile Mısır’a kadar tsunaminin etki etmesiyle Zonguldak ve çevrelerinde fosil kalıntılarına rastlanabiliyor. Bu konuda tsunamiye karşı tedbirli olmakta fayda var" dedi.

"Depremler sürpriz değil"

İçelli, kıyı bölgelerdeki vatandaşların biraz daha tedbirli olmalarında ve resmi makamları takip etmelerinin faydalı olacağını söyleyerek, "Gerçekleşen deprem silsileleri deniz tabanında lav akıntılarına sebep olabilir. Patlama veya püskürme gibi değil ama deniz tabanında lav akıntıları oluşturabilir. Uydudan ve çeşitli sensörler ile deniz suyu sıcaklığını ölçebiliyoruz. Kırıklardan 7.5 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali var. Helen yayı diye adlandırdığımız boşlukta bir sismik boşluk vardır. 7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler burada sürpriz değildir. Bu depremler ülkemizde afet boyotunda bir etkiye ve yıkıma sebep olmaz. Tsunami şeklinde Muğla kıyılarını vurabilir. Tsunami dalgalarının boyları 1 ila 3 metreye kadar çıkabilir vuruş gücü ile 4, 5 metreye kadar da yükselebilir. 1 veya 2 kilometre kadar da sahilden şehir merkezine kadar da deniz taşmalarına neden olabilir. 7.5 büyüklüğündeki depremler Muğla ve kıyılarındaki çürük binalarda hasara neden olabilir. Deprem kıyımıza ne kadar yakın bir bölgede meydana gelir ise oluşturacağı hasar veya yıkım da o kadar büyük olur. Şu anda biz en yakın bölgede meydana gelen deprem, Muğla kıyılarına 160 kilometre, İzmir kıyılarına ise 220 kilometre uzaklığındadır. Ülkemizi sismik açıdan yıkacak bir deprem öngörmesek de kıyılarımıza yakın bir bölgede yaşanacak depremler tsunami ile birlikte yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Kıyı bölgelerdeki vatandaşlarımızın biraz daha tedbirli olmalarında ve resmi makamları takip etmelerinde fayda var" diye konuştu.