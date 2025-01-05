Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Özkan, diş eti hastalığının erkeklerde cinsel sağlığı tehdit ettiğini açıkladı.

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Özkan, diş eti hastalıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Birkan Özkan, diş eti hastalıklarından biri olan kronik periodontitisin vücudun tüm sistemlerini de olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Birkan Özkan, bu hastalığın ağız sağlığı, cinsel yaşam ve psikoloji üzerindeki etkilerine ve çözüm yollarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Ereksiyon bozuklukları ile doğrudan bağlantılıdır"

Diş eti hastalığının cinsel sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Prof. Dr. Birkan Özkan, "Kronik periodontitis adı verilen diş eti hastalığı ile ereksiyon sorunları arasında güçlü bir ilişki olduğu son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Periodontitis, ağız, diş eti ve çene kemiğinde iltihaplanma oluşturarak vücudun geneline yayılan bir enfeksiyon zinciri başlattığını bildirmiştir. Bu enfeksiyon zinciri, kan damarlarını etkileyerek, ereksiyon sağlığını bozabilir. Diş eti hastalığının ciddiyeti ve şiddeti arttıkça, ereksiyon bozuklukları da daha belirgin hale gelir. Haziran 2024’te yapılan son güncel bilimsel çalışmaya göre, ereksiyonun sağlanmasında nitrik oksitin kritik bir bileşen olduğu bildirilmiştir. Bu yüzden periodontitis yani ileri diş eti hastalığı, vücutta enfeksiyon oluşturarak nitrik oksit üretimini engelleyebilir. Ereksiyon sağlanmasında etkili nitrik oksitin üretimi engellenir ve bu yüzden ereksiyon sorunlarına yol açar. Diş eti hastalıkları, cinsel yaşamda, aynı zamanda kalp damar sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Kardiyovasküler hastalıklar ve periodontitis arasındaki ilişki, ereksiyon bozuklukları ile doğrudan bağlantılıdır. Son güncel bilimsel çalışmalara göre, diş eti hastalıklarının ereksiyon sorunlarını üç kat daha fazla artırdığını belirtmişlerdir. Periodontitisin cinsel sağlık üzerindeki etkileri, sadece ereksiyon problemleriyle sınırlı değildir" dedi.

"Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kişinin yaşam kalitesini düşürür"

Diş eti hastalığının belirtilerini sıralayan Prof. Dr. Özkan, "Diş eti hastalığının daha ciddi problemlere yol açabileceğini gösteriyor. Kötü ağız kokusu, kronik periodontitis enfeksiyonları, geçmeyen ağız kokusuna neden olabilir. Diş etlerinde şişlik ve kanama, diş etlerindeki iltihap, şişlik ve kırımızı diş eti ve kanamalı diş eti oluşturur. Fırçalama esnasında bile diş eti kanar. Diş taşı ve plak oluşumu, periodontitis hastalığının dişlerin görünen yüzeylerinde yoğun diş taşı ve plak oluşturduğu görülür. Ayrıca diş etlerinin altında gözle görülmeyen yerlerde de yoğun diş taşı ve çene kemiği eritici kötü dokular biriktirir. Diş eti çekilmesi, diş eti hastalığının ilerleyen seviyelerinde dişetleri çekilmeye başlar. Diş eti çekilmesiyle diş kökleri gözükür ve dişlerde hassasiyet başlar. Çiğneme esnasında dişlerde güçsüzleşme, periodontitis hastalığı ilerlediğinde dişleri tutan çene kemiğinde erimeler meydana gelir. Bu yüzden, çiğnemede güçsüzlük oluşur ve diş kaybı riski artar. Dişlerin sallanması veya aralanması, periodontitis hastalığı yüzünden dişlerin etrafındaki çene kemiği erir ve dişler kendini bırakmaya başlar. Bu aşamada dişler aralanır ve sallanması artar. Erken yaşlarda teşhis, periodontitis hastalığı, 25-35 yaşlarında görülür, detaylı klinik muayene ve radyografik incelemeyle erken teşhis edilebilir. Bu belirtileri görmezden gelmek, sadece diş eti sağlığını değil, cinsel yaşamı, ağız diş sağlığını ve genel sağlığı da tehdit eder. Neticede, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kişinin yaşam kalitesini düşürür" şeklinde konuştu.

"Diş bakımı sayesinde kontrol altına alınabilir"

Erken teşhisin önemine değinen Prof. Dr. Birkan Özkan, "Periodontitis, erken teşhis, kişiye özel tedavi yöntemleri ve düzenli diş bakımı sayesinde kontrol altına alınabilir. Erken teşhis sayesinde detaylı tedavisiyle çözümü mümkündür. Tedavide, diş diş eti ve çene kemiği ile ilgili birçok işlemleri barındırması sebebiyle kapsamlı ve detaylı ele alınması şarttır. Periodontitiste, diş eti hastalığının ciddiyetine göre tedavi içeriği değişmekle birlikte, sıklıkla ve sırayla, diş taşı temizliği ve parlatma, diş eti altındaki gizli taşların alınması (subgingival küretaj), diş kök yüzeylerindeki kötü dokuların uzaklaştırılması (kök yüzey düzleştirmesi), diş etlerinin altındaki kötü dokularının operasyonla detaylı alınması (açık veya kapalı cerrahi küretaj) seçeneklerinin uygulanması gerekecektir. Diş eti hastalığı operasyon seçeneklerinin çok detaylı yapılmasıyla sayesinde kalıcı olarak periodontitis tedavisi yapılabilir. Ayrıca, tedavi sürecinde kişinin genel sağlığına ve yaşam tarzına da dikkat edilmesi gerekir. Sigara kullanımı, düzensiz ağız bakımı, fırça ve macun gibi ağız bakım ürünleri seçimi ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu hastalığın ilerlemesine zemin hazırlayabilir" ifadelerine yer verdi.

"Cinsel sağlığı bozabilir ve psikolojik sorunlara neden olabilir"

Prof. Dr. Birkan Özkan, ağız bakımının önemine de dikkat çekerek, "Diş eti hastalıkları, yalnızca diş, ağız, çene ve çene kemiği sağlığını değil, tüm vücut sağlığını etkiler. Periodontitis diş eti hastalığı diş kayıplarına yol açabilir cinsel sağlığı bozabilir ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu nedenle kalıcı perodontitis tedavisi; erken teşhis, kişiye özel diş eti tedavisi ve operasyonu ve düzenli doğru yöntemde ağız bakımı sayesinde yapılabilir. Diş eti hastalıklarını ihmal etmek, uzun vadede çok daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşam için ilk adımdır" dedi.