Uzman Psikolog Begüm Özkaya, ailelerin çocuklarının depremden dolayı psikolojilerinin kötü yönde etkilenmemesi için televizyonlardan ve sosyal medyada uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Uzman Psikolog Begüm Özkaya, ailelerin çocuklarının depremden dolayı psikolojilerinin kötü yönde etkilenmemesi için televizyonlardan ve sosyal medyada uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Begüm Özkaya, ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından çocukların yaşadığı psikolojik sorunlarla alakalı açıklamalarda bulundu. Uzman Psikolog Özkaya, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada doğru olduğu kadar yanlış bilgilerinde yer aldığını söyleyerek, “Deprem; çocuk, yetişkin, yaşlı fark etmeksizin hepimizin yaşamını, psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bir doğal afettir. Ani olması nedeniyle vücutta şok etkisi oluşturur. Fakat bildiğimiz üzere çocukların psikolojisini yetişkinlere göre daha fazla olumsuz etkiliyor. Çocukların kafalarında depremle ilgili birçok soru işareti oluyor. Bunlardan bazıları ailelerine sormaktan çekiniyor. Bazıları ise televizyon ekranlarından ve sosyal medyadan bu belirsizlikleri gidermeye çalışıyor. Fakat hepimizin bildiği üzere ekranda ve sosyal medyada doğru olduğu kadar yanlış bilgilerde yer alıyor. Çocukların bu tarz yanlış bilgileri öğrenmemeleri ve psikolojilerinin etkilenmemesi için ailelerin dikkatli olması lazım” şeklinde konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Uzman Psikolog Özkaya, yaşanan olaylar sonucunda çocuklarda çeşitli psikolojik rahatsızlıklar meydana geldiğini belirterek, “Bunlardan bazıları, anksiyete bozukluğu, yeme-içme düzensizliği, uyku düzensizliği, alt ıslatma, tırnak yeme gibi psikolojik sıkıntılar belirliyor. O yüzden ailelere önerim çocuklarla iletişim halinde olun, sordukları soruları yaşlarına uygun bir şekilde cevaplamaktan kaçınmayın. Çocuklar en doğru bilgiyi ailelerinden alır. Hem bilgi kirliliğini önlemek hem de psikolojik sıkıntılar ve problemler olmaması adına çocukları ekrandan ve sosyal medyadan uzak tutmak gerekiyor. Onlara sarılmak, temas kurmak güvende olduklarını, onları sevdiğimizi sıklıkla dile getirmek ve yaşlarına uygun bir biçimde etkinlik yapıp oyunlar oynamak önemlidir. Daha fazla psikolojilerinin etkilenmemesi adına biz ailelerimizden ve çocuklarımızdan en kısa süre içerisinde rutine dönmeleri konusunda ricada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.