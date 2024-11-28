Enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin zararları ile ilgili uyarılarda bulunan Gıda Mühendisi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Enerji içeceklerinin içerisinde, bir fincan kahvedeki kafeinin yaklaşık 10 katı kafein bulunmaktadır. Bu durum ise taşikardi ve kalp-damar sorunlarına yol açabilir” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, enerji içecekleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Enerji içeceklerinin sporcu içeceği olmadığına dikkat çeken Ercoşkun, bir litre enerji içeceğinin içerisinde yaklaşık 40 ila 60 gram şekerin ve yüksek oranda kafeinin bulunduğunu söyledi. Fazla tüketilen enerji içeceğinin sebep olabileceği sağlık sorunları ile ilgili bilgi veren Ercoşkun, enerji içeceğinin taşikardi, kalp-damar hastalıkları, psikolojik sorunlar ve anksiyete gibi davranış bozukluklarına sebep olabileceğini kaydetti.

“Şeker hastalığı oluşumunda ciddi bir risk taşıyor”

Enerji içeceklerinin gençler tarafından bilinçsizce kullanıldığını kaydeden Ercoşkun, “Enerji içeceklerinin bu kadar hızlı ve cazibesinin olması, özellikle gençlerde ve sporcularda bir takım beklentilere yol açıyor. Kısa süreli uyanıklık ve fiziksel performans veren enerji içecekleri, uzun vadede böbrek ve karaciğerde ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Ortalama, enerji içeceğinin bir litresinde yaklaşık 40 ila 60 gram arasında şeker bulunuyor. Bu durumda şeker hastalığı oluşumunda ciddi bir risk taşıyor. Maalesef gençler ve sporcular bu içecekleri bilinçsiz bir şekilde tüketebiliyorlar” dedi.

“Enerji içeceği sporcu içeceği değildir”

Fazla kafein alımının zararlı olduğuna vurgu yapan Ercoşkun, “Enerji içeceklerini, hamilelerin kullanmaması, alkolle birlikte tüketilmemesi ve 18 yaşının altındaki bireylerin tüketmemesi gerekiyor. Enerji içeceklerinin üzerinde de açıkça belirtilmektedir, enerji içeceği sporcu içeceği değildir. Enerji içeceklerinin içerisinde, bir fincan kahvedeki kafeinin yaklaşık 10 katı kafein bulunmaktadır. Bu durum ise taşikardi ve kalp-damar sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

“Enerji içecekleri, kasları bir nebze rahatlatmaktadır”

Enerji içeceklerinde sporcu içeceklerinin içerisinde bulunan bileşenlerin bulunmadığını ifade eden Ercoşkun, “Enerji içecekleri, kasları bir nebze rahatlatmaktadır. Ancak bu kısa süreli rahatlama, daha sonra daha büyük yorgunluklara dönmektedir. En önemli sorun ise enerji içeceklerinden beklenti içerisinde bulunan tüketicilerin, bu beklentileri gerçekleşmemesi halinde psikolojik sorunlar ve anksiyete gibi davranış bozukluklarına sebep olması söz konusudur. Enerji içeceği, bir spor içeceği gibi algılanmaktadır. Enerji içecekleri sporcu içecekleri değildir. Sporcu içeceklerinin içerisinde farklı mineraller ve kasların rahatlatılmasında ve kasların ihtiyaç duyduğu bir takım bileşenler bulunur. Ancak enerji içeceklerinde bu bileşenler bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.