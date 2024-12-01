Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız kokusunun yalnızca ağız sağlığı sebebiyle değil, mutlu bir evliliği korumak için de tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız sağlığına karşı önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız kokusu sebebiyle konunun evlilikte boşanmalara kadar yol açabildiğini ifade etti.

"Geçerli bir boşanma nedeni olarak değerlendirilebilir"

Prof. Dr. Birkan Özkan, "Evlilikte dayanılmaz hale gelen ağız kokusu boşanma nedeni sayılabilir mi? Kötü ağız kokusu başlı başına boşanma sebebi değil ancak kişi ağız kokusunu tedavi ettirmiyorsa ve bu durum evliliği çekilmez hale getiriyorsa, uzman hekimlerinden oluşan bir sağlık kurulunun onayladığı raporla boşanma gerekçesi sayılabilir. Özellikle ağız kokusunun tedavi edilemez olduğu kanıtlanırsa, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göre önceki kararlarında olduğu gibi, bu durum geçerli bir boşanma nedeni olarak değerlendirilebilir. Ancak, ağız kokusu için diş hekimleri tarafından uygulanabilecek birçok etkili tedavi çözümleri sunmakta ve ilk tercih olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

6 adımda tedavi

Ağız kokusunun kalıcı çözümünde diş hekimliği tedavilerinin 6 adımını detaylandıran Prof. Dr. Birkan Özkan, şöyle konuştu:

"Ağız kokusuna sebep olan diş çürüğünün başlangıç aşamasında yarık örtücü tedaviler uygulanabilir. Doğru ağız bakımı uygulamalarıyla birlikte dil sıyırıcıları, günlük diş ipi kullanımı, arayüz fırçası ve florürlü diş macunları gibi kişiye özel tavsiyelerde bulunulabilir. Ağız kokusuna sebep olan diş çürüklerinin boyutlarına göre anatomik diş dolgusu, minividalı diş dolgusu veya kanal tedavisi gibi işlemler uygulanabilir. Ağız kokusuna neden olan kaplama altı çürük veya kaplamanın diş eti üzerinde baskı oluşturması durumunda, kaplama altı çürüğün tamiri yapılarak kaplama alt yapısı sağlamlaştırılabilir ve diş etine uyumlu kaplama tasarımı gerçekleştirilebilir. Ortodontik tel ve braketlerin plak, taş ve yiyecek artığı biriktirme potansiyeli yüksek olduğundan, ara yüz fırçası ve diş fırçası gibi ağız bakım ürünlerinin doğru ve düzenli kullanılması önemlidir.

Ağız kokusuna sebep olan diş eti hastalığı (periodontal hastalık) durumunda ise diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, subgingival küretaj veya açık ve kapalı cerrahi küretaj gibi kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ayrıca, diş iltihabı, kist, gömülü diş veya implant çevresi iltihabı gibi durumlarda, gömülü diş operasyonları, implant operasyonları ve implant çevresinin iltihaptan arındırılması gibi kişiye özel tedaviler yapılabilir"

"Çiftlerin birbirine olan çekiciliğine katkıda bulunur"

Son olarak Prof. Dr. Birkan Özkan, "Ağız kokusu evliliği derinden etkileyebilir, duygusal stres ve gerginliklere de yol açar. Doğru ağız bakımı, düzenli diş hekimi muayenesi, ağız kokusunun asıl kaynağının ortaya çıkartılması ve kişiye özel diş hekimliği tedavileri sayesinde ağız kokusunun çözümünü mümkün kılar. Ağız sağlığını korumak ve mutlu evliliği sürdürmek için ağız kokusunun giderilmesi gerekir. Ağız kokusunun güzel olması, insanların en özel alanlarında çiftlerin birbirine olan çekiciliğine katkıda bulunur" dedi.