Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Mustafa Günay, Ustalık Telafi Programının esas amacının çalışanlara belge kazandırmak olduğunu dile getirerek, “Ustalık Telafi Programı 33 alanda ve 183 dalda düzenleniyor” dedi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Mustafa Günay, Ustalık Telafi Programının esas amacının çalışanlara belge kazandırmak olduğunu dile getirerek, “Ustalık Telafi Programı 33 alanda ve 183 dalda düzenleniyor” dedi.

Ustalık Telafi Programı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Günay; “Ustalık Telafi Programı, 33 Alan, 183 dalda, en fazla 27 haftalık bir eğitim süresi olan programdır. Bu programa lise mezunu veya üniversite mezunu çalışanlar katılabilir. Programda yaş sınırı ve kişi sınırı yoktur. Eğitimler çalışanlara kendi işyerlerinde verilecek olup eğitim sonunda yapılacak beceri sınavını geçenlere Ustalık Belgesi veriliyor. Öncelikle işyerinde bulunan çalışan sayısına bakılır. Eğer iş yerinin çalışan sayısı 50 kişiden fazla ise işyeri ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında protokol imzalanır. Ancak çalışan sayısının 50 kişiden az olması durumunda protokole ihtiyaç duyulmaz, çalışanlar programa doğrudan kayıt olabilirler. Eğitim sürecinde, çalışanın her türlü kontrolü ve takibi ilgili okulumuz tarafından yapılmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesinin (MYK) 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen, söz konusu programla vereceğimiz ustalık belgesi ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olacaktır.

İş verenlerimizin Afyonkarahisar merkezde organize sanayi bölgesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine veya Mesleki Eğitim Merkezine, ilçelerde ise eğer varsa Mesleki Eğitim Merkezlerine yoksa Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden herhangi birisine başvurulmaları yeterli” dedi.