Sivas’ta saat 4.7 büyüklükteki depremin ardından konuşan Deprem Uzmanı Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, Sivas’ta asırlardır ölü olan fayın harekete geçtiğini duyurdu.

Sivas kent merkezinde on dakika arayla 4.7 ve 4.1. büyüklükte iki deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklama bulunan Deprem Uzmanı Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, ölü fayın harekete geçtiğini belirterek, "Ölü diye tabir ettiğimiz eski bir fayın harekete geçtiğini belirten İçelli, “Saat 11.30 da 4.7 şiddetinde bir deprem oldu. Bu deprem 13 Ağustos’ta yırtılmış olan fayın üzerinde gerçekleşti. Biraz daha kuzeydoğusuna doğru Akpınar köyüne doğru bir atım oldu. 4.7, 4.1 ardından 3.7 gibi bir artçısı geldi. Bu artçı kümelenmelerine bakacağız. Bu fayın daha büyük bir deprem üretmesini bekleyemeyiz. Daha fazla 5, 5.5 gelebilir. Böyle yıkıcı depremler üretemez. Zaten ölü diye tabir ettiğimiz eski bir fay. Bu eski fay harekete geçti. Yırtılmayan yerde tekrar yırtılmış oldu. Burası oldukça rahatladı diyebiliriz. Yine 5 ve 5.5’i aynı fay üzerinde bekleyebiliriz. Çok panik yapacak bir durum yok. Sivas çevresi için daha uzun ve tehlikeli faylarımız mevcut. 7 şiddetini bulabilecek faylar mevcut. Tedbirli olmakta fayda var” dedi.