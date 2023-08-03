Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Etkili iletişim teknikleri ile ev sahibi-kiracı çatışmaları daha kolay çözüme ulaştırılacak." dedi.

1 Eylül’den itibaren ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında ara buluculuk sistemi uygulaması resmen başlayacak. Bu alanda ara buluculara eğitim veren SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Darıcı, uygulama hakkında bilgiler verdi.

"Etkili iletişim ile çözüm aranacak"

Doç. Dr. Darıcı Türkiye’de ara buluculuk sisteminin son yıllarda kendisine has yapısıyla oldukça mesafe katettiğini belirterek, "Eylül ayından itibaren özellikle kira gibi uyuşmazlıklarda zorunlu ara buluculuk sisteminin gelmesi özellikle mahkemelere olan adliyelere olan iş yükünü de azaltacak gibi görünüyor. Özellikle ara buluculuk sistemi içerisinde kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların karşılıklı olarak görüşülerek, anlaşılarak mahkemeye intikal etmeden çözümleniyor olması bu açıdan önemli bir gelişme. Türkiye’de kendisine has sistemiyle ara buluculuk birçok noktada sorunların çözümüne vesile olacak. Ara bulucunun bu noktada en önemli dikkat etmesi gereken konular arasında gerek ev sahibi, gerekse kiracıyla olan bu görüşmeler sırasında karşılıklı olarak bu iletişimi sağlayabilmesi karşılıklı olarak bir çözüme kavuşturabilmesidir. Ancak ara buluculuk sistemiyle henüz daha mahkemeye intikal etmeden karşılıklı olarak tarafların bir araya gelerek ortak bir çözüme ulaşmaları mümkün." Dedi.