Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Türkan Tünerir, kalp hastaları için uyguladıkları Kardiyak Rehabilitasyon hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, merkezde uyguladıkları Kardiyak Rehabilitasyon hakkında bilgi verdi. Kardiyak Rehabilitasyon’un tanımını yapan Dr. Tünerir, “Kalp hastalığı bulunan veya kalp ameliyatı olmuş bir kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını en iyi durumuna getirmek, risk faktörlerini azaltmak ve kalp hastalığı nedeniyle oluşacak ölüm oranlarını azaltan rehabilitasyon uygulamalarıdır” ifadelerini kullandı. Dr. Türkan Tünerir, Kardiyak Rehabilitasyon uygulanan hastalıkları, “Koroner Kalp Hastalığı, kalp nakli, kalp ve damar implant ve greftleri (ByPass-Anjiyo-Stent), kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, kronik iskemik kalp hastalığı, mitral kapak bozuklukları, renal arter aterosklerozu, romatizmal ve romatizmal olmayan kalp hastalığı, kalp kapak bozuklukları, miyokard infarktüsü sonrası, perkutan koroner stentleme sonrası, kalp kapak hastalıkları, kalp kapak ameliyatları sonrası, sessiz miyokardiyal iskemi, kardiyomyopati kompanse kalp yetmezliği, hipertansiyon, sekonder hipertansiyon” şeklinde sıraladı.

Kardiyak rehabilitasyonu programı neleri içerir?

Fizyomer Terapia’da hayata geçirdikleri Kardiyak Rehabilitasyonu’nun içeriği hakkında bilgiler veren Dr. Tünerir, “Faz1, Faz2 ve Faz3 egzersiz programlarını, diyetisyen değerlendirmesi ve kişiye özel diyet programı belirlenmesi, risk faktörlerinin önlenmesi (yüksek kolestrol ve lipid oranlarının düşürülmesi, sigara bıraktırma, kilo kontrolü, diabet regülasyonu, hipertansiyonun regülasyonu), psikososyal destek” ifadelerini kullandı.

Hastalıkların hangi evresinde uygulanıyor?

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, kalp hastalıklarının hangi evresinde Kardiyak Rehabilitasyon uygulandığını belirterek, “Hastanede yatarken, taburculuk sonrası (2-4 hafta) erken dönem (merkezimizde bu dönemde başarıyla rehabilitasyon yapılmaktadır). İdame dönemi (geç dönem) taburculuk sonrası 6 haftadır” dedi. Kardiyak Rehabilitasyon’un faydalarına da değinen Dr. Tünerir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalp hastalığı nedeniyle azalan egzersiz kapasitesini arttırır, kan basıncı düzenlenir, vücut ağırlığı ve yağ depolarını azaltır, lipid/lipoprotin düzeylerini düzenler, kan şekerinin düzeylerini düzenler, psikososyal iyilik halini arttırır, ameliyat ve stent sonrası işe dönüş süresini kısaltır, kalp krizi veya ameliyatları sonrası ölüm riskini azaltır.”