Psikolog Özge Sert, ergenlerle sağlıklı ve güvene dayalı iletişim kurmanın yollarını anlatarak, “Empati kurmak, açık ve doğru iletişim kurup, sınırlar ve kurallarda kararlı olunması çok önemli. Güvene dayalı sağlıklı bir iletişim ortamı ergenlik döneminde sağlanması gereken önemli yapı taşlarından biridir” dedi.

Ergenlik, bireyin kimlik ve sosyal rollerini keşfetmeye çalıştığı, özerklik kazanmaya odaklandığı bir geçiş dönemidir. Ergenler, aileden bağımsızlaşma eğiliminde olup akran ilişkilerine ve sosyal kabul görmeye daha çok önem verirken konuyla ilgili Onma Psikoloji’den Psikolog Özge Sert açıklamalarda bulundu.

“Duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde dile getirin”

Psikolog Sert, ergenlik döneminde gençlerin kendini bulma ve sınırları test etme süreci nedeniyle duygusal dalgalanmalar ve çatışmalar yaşadıklarını belirterek, “Ergenlik döneminde empati kurmak çok önemli. Çocuğunuzun duygularını anlamaya özen gösterin. Ergenlik, yoğun duyguların deneyimlendiği bir süreçtir ve gençler bu duyguları ifade etmekte zorlanabilir. Onun duygularını yargılamadan ve küçümsemeden dinlemek, kendini güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Çocuklarınızla açık ve doğru iletişim kurun. Duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde dile getirin. Aynı şekilde, çocuğunuzun da kendini rahatça ifade edebilmesi için ona alan tanıyın. Fikirlerini önemsediğinizi ve onu dinlemeye hazır olduğunuzu hissettirin” ifadelerini kullandı.

“Ortak noktada buluşun”

Ergenlerle ortak noktada buluşmanın önemli olduğunu anlatan Psikolog Özge Sert, daha sonra şunları söyledi:

“Sınırlar ve kurallarda kararlı olun. Ergenlik dönemindeki gençler sınırlar ve kuralları katı bulup önemsiz bakabilirler. Sınırları belirlerken tutarlı ve kararlı davranın. Ancak, bu sınırları koyarken çocuğunuzun ihtiyaçlarını ve görüşlerini de göz önünde bulundurarak adil bir tutum sergileyin. Onun, kendisini ifade etmesine ve kuralların belirlenme sürecine katkıda bulunmasına fırsat verin. Kuralların sebepleri anlatın, düşünce ve duygularını alın. İş birliği yaparak orta noktada buluşun. Bu şekilde; kurallara uyum sağlaması, kendini ve fikirlerini değerli hissetmesi kolaylaşacaktır. Kritik anlarda sakin kalmalısınız. Tartışmalar elbette ki olacaktır. Tartışma anlarında sakin kalmak oldukça önemlidir. Yüksek sesle konuşmak ya da sert tepkiler vermek, çocuğunuzun daha da savunmacı hale gelmesine yol açabilir. Bunun yerine, onunla sakin bir şekilde konuşmaya çalışabilirsiniz.”

“Çocuğunuzun bireyselliğine saygı gösterin”

Ebeveynlerin ergenlerle kaliteli vakit geçirmesinin bağları güçlendireceğini vurgulayan Onma Psikoloji’den Psikolog Özge Sert, “Ergenlerin ilgi alanlarına ortak olun ve onunla kaliteli vakit geçirin. Onun ilgi alanları hakkında sorular sorun ve üzerinde sohbet edin. Bu, bağınızı güçlendirecek ve ona olan ilginizi ve sevginizi göstermeye yardımcı olacaktır. Onun kendi kişiliğini geliştirmesine izin verin. Ergenlik dönemi, kimlik gelişimi açısından kritik bir süreçtir. Ergenlik dönemini yaşayan genç, özerklik kazanmaya çalışmaktadır. Çocuğunuzun bireyselliğine saygı gösterin ve onun kendi kararlarını almasına izin verin. Bu, kendisine olan güvenini artırır ve aranızdaki güveni pekiştirir. Çocuklar ebeveynlerini rol model alarak büyürler ve gelişirler. Duygularınızı nasıl sağlıklı bir şekilde ifade ettiğinizi, çatışmaları nasıl çözümlediğinizi ve empati gösterdiğinizi çocuğunuza örnek olacak şekilde sergileyin” diye konuştu.

“Güvene dayalı bir iletişim, kritik rol oynar”

Güvene dayalı iletişim ortamının ergenlik döneminde önemli bir yapı taşı olduğunu dile getiren Psikolog Özge Sert, “Çocuğunuzla sağlıklı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak, onun gelişiminde ve duygusal sağlığında kritik bir rol oynar. Bu iletişim, çocuğun kendini ifade etme becerisini artırır, sorunlarıyla başa çıkma becerisini geliştirir, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olur ve duygusal zeka gelişimine katkıda bulunur. Sonuç olarak, güvene dayalı sağlıklı bir iletişim ortamı ergenlik döneminde sağlanması gereken önemli yapı taşlarından biridir” dedi.