İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Köroğlu, oruç tutan kişilerde yapılan araştırmalara göre, bağırsak mikrobiyotasındaki yararlı bakterilerde artış görüldüğünü ifade ederek, "Aynı zamanda yapılan bu çalışmalar bağırsaklardan salgılanan iştah hormonları üzerinde düzenleyici etki gösteren orucun, obezitenin önlenmesinde de faydalı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

VM Medical Park Gebze Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Köroğlu, Ramazan ayında mide sorunlarından korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirmede bulundu. Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenlerini anlatan Uzm. Dr. Köroğlu, "Sahurda haşlanmış yumurta, lor peyniri, yoğurt, hurma, çiğ kuruyemişler gibi protein ve mineralden zengin besinler tüketilmelidir. Bal, reçel, kaymak gibi şeker ve yağ içeriği yüksek yiyecekler gün içerisinde susamanıza ve acıkmanıza neden olacaktır. İftarda ise çorba, kırmızı et-balık-tavuk, salata, yoğurt gibi yiyecekler gün içerisindeki mineral, protein dengemizi koruyacaktır. En önemli noktalardan biri su içmektir. Suyu iftar ile sahur arasına yayarak içmeliyiz. Arka arkaya çok miktarda içilen su vücudumuzda tutulmayacak, idrarla atılacaktır" dedi.

"Yemek yedikten sonra hemen yatılmamalıdır"

Ramazan ayında mideyi yormamak için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Köroğlu, "Sahurda da iftarda da yemek yedikten hemen sonra yatılmamalıdır. Yemek aralıklı şekilde yenilmeli, lokmalar iyice çiğnenmelidir. Aksi halde şişkinlik, yanma, ağza acı su gelmesi gibi şikayetler olacaktır. Kızarmış, acı, yağlı, çok baharatlı, asitli yiyecek ve içecekler mide sorunlarını en sık tetikleyen besinlerdir" diye konuştu.

"Sütlü tatlılar tercih edilmeli"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayında ve Ramazan bayramında geleneksel olarak evlerimizde şerbetli tatlılar ikram edilmektedir. Ancak şerbetli tatlıların şeker içeriği yoğundur ve bu tatlılar kanda hızlıca şeker yüksekliğine sebep olmaktadır. Tatlı tercih edilecekse yemekten 1-2 saat sonra az şekerli sütlü tatlılar, kuru-taze meyve, meyve kompostoları, şeker içeriği düşük bitter çikolata tercih edilebilir"

"Mide yanması ve hazımsızlık görülebilir"

Ramazan’da en sık görülen mide şikayetlerinden de bahseden Uzm. Dr. Köroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Midede yanma, ağza acı su gelmesi, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık şikayetleri en sık görülen şikayetlerdir. Bu şikayetler asıl olarak hızlı-çok yemek yeme, yeterli su içmeme ve hareketsiz olma nedeniyle ortaya çıkar. Gün boyu susuz kalma sonrasında sofrada arka arkaya çok miktarda su içmek de besinlerin sindirimini zorlaştıracaktır. Açlık sonrası hızlı şekilde yememek, lokmaları iyice çiğnemek, yeterli miktarda su içmek, iftardan sonra yürüyüş yapmak şikayetleri azaltacaktır. Ayrıca kızarmış, yağlı, acı, asitli yiyeceklerden de uzak durmak gerekmektedir. Bu yiyecekler midedeki asit ortamı artırarak mide-bağırsak şikayetlerini alevlendirecektir"

"Mide hastalığı olanlara tavsiyeler"

Uzm. Dr. Köroğlu, mide ve bağırsak hastalığı olan bireylerin Ramazan’da nasıl beslenmesi ve oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiklerini de anlattı. Günlük alınması gereken kalori miktarının aşılmaması gerektiğini söyleyen Köroğlu, "Tek öğünde çok beslenilmeden kaçınılmalıdır. Yemek hızlıca yenmemeli, iyice çiğnenmelidir. Bu sayede yeterli tükürük ve mukus salgılanır ve mide asidine karşı koruma sağlanır. İftara hafif yiyecekler ile başlayıp 10-15 dakika sonrasında ana yemeğe geçilmelidir. Yemek ile yatma zamanı arasında en az 2 saat olmalıdır. Kızartma, yağlı, acı, çok baharatlı yiyeceklerden ve aşırı kahve-çay, gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Kabızlığı önlemek amacıyla lifli gıdalardan (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler gibi) zengin beslenilmelidir. İftar sonrasında yürüyüş yapılmalıdır. Kullanılan mide-bağırsak hastalığı ilaçları doktora danışarak sahur-iftara göre düzenlenmeli, aksatılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sıvı alımına dikkat edilmeli"

Oruç süresince tansiyon düşüklüğü ve baş ağrısı şikayetlerinin sıkça görüldüğüne dikkat çeken Dr. İrem Köroğlu, "Bunu önlemek için mutlaka iftardan sahura kadar olan zaman diliminde sık sık su, soda, ayran, bitki çayları tüketilmelidir. Ortalama 2-2,5 litre su içilmelidir. Çay-kahve gibi idrar söktürücü özelliği olan içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır" dedi.

"Oruç tutmak bağırsak sağlığına faydalı"

Ayrıca, oruç tutmanın bağırsak sağlığına faydaları olduğunu da vurgulayan Uzm. Dr. Köroğlu, "Oruç tutan kişilerde yapılan araştırmalara göre bağırsak mikrobiyotasında yararlı bakterilerde artış görülmüştür. Aynı zamanda yapılan bu çalışmalar bağırsaklardan salgılanan iştah hormonları üzerinde düzenleyici etki gösteren orucun, obezitenin önlenmesinde de faydalı olduğunu ortaya koymuştur" diye konuştu.