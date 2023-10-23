Son yıllarda evlilik yaşının yükselmesiyle, kadınların yumurta dondurma talepleri arttı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şule Yıldırım Köpük, “Son dönemde kadınların evlilik yaşı yükseldi ve kariyer planlamasından dolayı çocuk sahibi olmayı erteledikleri için yumurta dondurmaya da talep gittikçe artıyor. 35 yaşından önce 8-10 yumurta yeterliyken 35’ten sonra bu yumurta 15-20 arasında olsun istiyoruz. Bu işlemi eğer hastamızın yumurtalık rezervi azaldıysa veya ailesinde erken menopoz öyküsü varsa bazen de sağlık nedeniyle önermek zorunda kalıyoruz” dedi.

Son yıllarda toplumlarda evlilik yaşının yükseldiği, kadınların kariyer planlaması gibi çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olmayı ertelediği ve yumurta dondurma işlemine daha sık başvurduğu belirtiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şule Yıldırım Köpük de kadınların ileride doğurganlık açısından sıkıntı yaşamamak için yumurta dondurma talebinin giderek artığını belirtti. Doç. Dr. Şule Yıldırım Köpük, yumurta dondurma hakkında merak edilenleri anlatırken yıllık kadın doğum muayenesinin gerekliliğini aktardı. Köpük, çocuk sahibi olma yolunda beslenme, kilo kontrolü, uyku düzeni ve sporun önemine dikkat çekti.

“Yumurta dondurmaya talep gittikçe artıyor”

Kadınların yumurta dondurma konusunda bilinçlendiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şule Yıldırım Köpük, “Son dönemde kadınların evlilik yaşı yükseldi ve kariyer planlamasından dolayı çocuk sahibi olmayı erteledikleri için yumurta dondurmaya da talep gittikçe artıyor. Aynı zamanda biz de kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz, git gide talep artıyor. Bu işlemi şu aşamada öneriyoruz; eğer hastamızın yumurtalık rezervi azaldıysa veya ailesinde, annesinde, teyzesinde erken menopoz öyküsü varsa bazen de sağlık nedeniyle önermek zorunda kalıyoruz. Kanser tanısı aldı, kemoterapi ve radyoterapi öncesinde yumurtalık fonksiyonlarının kaybolacağını düşündüğümüz hastalarımıza yumurtalarını saklayarak gelecekte kullanmak adına bir opsiyon sunuyoruz. Aynı zamanda hastamızda çikolata kisti var ve cerrahi önereceğiz, tabi ki cerrahi bir miktar rezervini azaltabiliyor. Dolayısıyla cerrahiden önce yumurtalarını dondurmayı öneriyoruz ki ilerleyen yıllarda kullanabilelim. Bu işlem adetle beraber başlanıyor yaklaşık 8-10 gün sürüyor. Tabi kişinin yumurta yanıtına göre süresi, değişebiliyor. Genel anestezi altında yumurta toplanıyor, toplandıktan sonra eksi 196 derecede gelişen dondurma teknolojileri sayesinde 5 veya 10 yıl arası süreyle saklanabiliyor” şeklinde konuştu.

“35 yaşından önce 8-10 yumurta yeterliyken 35’ten sonra 15-20 olsun istiyoruz”

Belirli zaman aralıklarıyla muayenenin büyük önem taşıdığını, kadınların kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Köpük sözlerini şöyle sürdürdü:

“35 yaşından önce 8-10 yumurta yeterliyken 35’ten sonra bu yumurtanın daha fazla, 15-20 arasında olmasını istiyoruz. Sayı önemli, aynı zamanda partnerin sperm sayı ve kalitesi de önemli. Dolayısıyla ne kadar çok yumurtamız oluyorsa o kadar avantajlı duruma geçiyoruz. Bazen menopozu durduramadığımız için kendi bütüncül sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Yumurtayı dondurduğumuz yaşta kalıyor ve hastanın o yaşını temsil ediyor. Menopoz yaşını hastanın genetiği belirliyor, annesinden gelen bir miras var, tabi ki kendi yaşam stili de etkiliyor, kötü beslenme alışkanlıkları, uyku düzensizlikleri, kapalı gıdalarla çok besleniyor, alkol, sigara çok tüketiyorsa kişi, özellikle karbonhidrattan zengin gıdalarla besleniyorsa bunlar menopoz yaşını düşürüyor. Kadınlara önerim; düzenli, yıllık kadın doğum muayenelerini yaptırmalılar. Haftanın 3 günü özellikle yürüyüş, kilo kontrolü çok önemli. Bizim aldığımız yumurtalar ya da tedavi amaçlı verdiğimiz iğneler erken menopoza sokma duruma sahip değil. Yumurta dondurma konusunda halk bilinçlendiği, evlilik yaşı da üslere çıktığı için bir artış var. Sadece yumurta sayısı çok fazlaysa bazen yumurtalıkların aşırı uyarılma sendromu dediğimiz bir hadise olabiliyor, o da çok nadiren oluyor”.