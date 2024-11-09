Güzelleşmek ve gençleşmek isteyenler, birbirinden farklı yöntemlerin kapılarını çalarken, uzmanlar diş tedavileri ile doğal yolla, ameliyatsız, kozmetik işlemsiz yüz gençleştirmenin mümkün olduğunu açıkladı.

Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ameliyatsız ve kozmetik işlemsiz de yüzün gençleşebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Özkan, diş işlemleriyle yüz hatlarını yeniden şekillendirebilecek teknikleri anlattı. Anatomik diş dolgusu ve kaplama tedavi yöntemleriyle elde edilen bu estetik neticenin, uzun, etkili bir gençlik arayışında olanlar için yeni bir bakış açısını oluşturdu.

“Yüz V şeklini alarak daha ince ve zarif bir hale geliyor”

Yüzdeki yorgun ifadelerin azalacağını ifade eden Prof. Dr. Birkan Özkan, “her bireyin yüz yapısı eşsiz, bu nedenle her kişiye özel bir tedavi planının ardından tedavi yönteminin olması gerekiyor. Diş dolgularına özel bir anatomik şekil verilerek yüz yüksekliğinin ideal orana getirilmesi sayesinde yüze doğal bir gençlik ve dinamizm sağlanıyor. Dişlere yapılan özel dokunuşlarla göz, burun, dudak, kaş ve çene görünümünü altın orana göre ayarlanarak daha simetrik, genç ve estetik bir ifade sağlanabiliyor. Bu sayede burun çevresindeki derin oluklar sığlaşırken, yüzdeki yorgun ifade azalıyor, yüz V şeklini alarak daha ince ve zarif bir hale geliyor” dedi.

“Bu işlemle yüzü, daha genç görünüme ve ideal orana getirmek mümkün”

Yapılan tedavi ile yüz daha genç görünüme sahip olarak ideal orana getirildiğini açıklayan Prof. Dr. Birkan Özkan, “Yüz hatlarını belirginleştirmek ve keskinleştirmek isteyenler için yapılan anatomik diş dolguları sayesinde genç görünüm sürecine girilebiliyor. Geride olan çene yapısı, anatomik diş dolguları sayesinde hafifçe öne alınarak ‘kuş yüz’ olarak bilinen ovallikten kurtuluyor, alt çene önde konumlandırılıyor, çene hatları belirginleşiyor ve doğal bir jawline etkisi oluşturabiliyor. Bu işlemle yüzü, daha genç görünüme ve ideal orana getirmek mümkün” diye konuştu.

“Yapılan anatomik diş dolgu tasarımıyla, yüz ifadesinin daha canlı ve taze bir görünüme kavuşabiliyor”

Diş Tedavi sayesinde yüzün daha canlı bir görünüme dönüşebildiğinin altını çizen Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Anatomik Diş dolguları, çene alt yapısının yüzdeki konumunu değiştirerek ideal yüz oranını sağlıyor ve yüzde gençleştirme etkisi sağlıyor. Dişlerin dolgularına yapılan anatomik dolgu tasarımı, yüz ifadesinin daha canlı ve taze bir görünüme kavuşabiliyor. Anatomik diş dolguları sayesinde yüzdeki sarkmaların daha gergin bir cilde dönüşüyor. Bu sayede dolgun ve saydam bir yüz görünümü elde edilebiliyor” şeklinde konuştu.

“Diş tedavileri sayesinde domino taşı etkisi oldukça önemli”

Hem sağlıklı hem de estetik bir tedavi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Birkan Özkan, “Tombul yanak görüntüsünden sıkılanlar için diş kaplamaları ve anatomik dolgularla yüz hatlarınız incelebilir. Böylece yüzde estetik bir V şekli elde edilerek daha zarif ve doğal bir ifade sağlanıyor. Ayrıca dudak üzerindeki kırışıklıklar yumuşatılarak dudakların da daha dolgun görünmesi sağlanabiliyor. Ameliyatsız olarak yüz hatlarını şekillendirmek isteyenler için, bu yöntem mükemmel bir çözüm olabilir. Yüzün doğallığını koruyarak gençleşme etkisi sağlayabiliyor. Sonuç olarak, yüzün gençleşmesinde yüzün altyapısını oluşturan diş ve çenelerdeki değişiklik, diş tedavileri sayesinde domino taşı etkisi oluşturması oldukça önemli. Bu etkilerin uzun vadeli kalıcı yansımalarının olduğunu ve bu durumun da hem sağlık hem de estetik açıdan etkili çözümler sunulabilir” dedi.