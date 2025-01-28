Onma Psikoloji’den Psikolog Buse Şimşek, ailelerin yarıyıl tatilinde dikkat etmesi gerekenleri belirterek, “Tatil sürecinden beklentilerinizi daha düşük tutarak gerçekçi planlamalar yapmak, ailenin hayal kırıklığına uğramasına engel olur. Sağlıklı bir iletişim kurmak, sorunların büyümesini engeller” dedi.

Yarıyıl tatili devam ederken çocuklu ailelerin rutinleri de her geçen gün değişiyor.

“Çocukların evde olması ailenin dinamiklerini yeniden yapılandırır”

Konuyla ilgili Onma Psikoloji’den Psikolog Buse Şimşek, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Psikolog Şimşek, “Yarıyıl tatili, çocuklu aileler için rutinlerin değiştiği, gündelik yaşam dinamiklerinin farklılaştığı ve ilişkilerde yeni sınavların ortaya çıkabildiği bir dönemdir. Bu dönemde çocukların okuldan uzaklaşması, evde daha fazla vakit geçirmeleri ve tatil planlarının devreye girmesi çiftlerin ilişki dinamiklerini etkileyebilir. Günlük hayatın düzeni, çocukların okul saatleri ve ebeveynlerin iş temposu etrafında şekillenir. Tatil döneminde çocukların evde olması, günlük rutini önemli ölçüde değiştirirken ailenin dinamiklerini yeniden yapılandırmasına da neden olur” ifadelerini kullandı.

“Çiftlerin birbirine zaman ayırması iletişim sorunlarına yol açar”

Çocuklarla geçirilen zamanın artması, ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirildiğine vurgu yapan Psikolog Buse Şimşek, daha sonra şunları söyledi:

“Çocuklarla geçirilen zamanın artması, ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirirken aile içi bağlarını da pekiştirebilir. Bu durum, çalışan ebeveynlerde fiziksel ve duygusal bir yük oluşturabilir. Bu süreçte çiftlerin birbirlerine ayırdıkları zamanın azalması, iletişim sorunlarına neden olabilir. Bunun yanı sıra, eşlerden birinin tüm sorumluluğu üstlendiğini hissetmesi ya da eşlerden diğerinin desteğinin yetersiz olduğunu düşünmesi, çatışmaları tetikleyebilir. Yarıyıl tatilinde, çiftler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak, onların enerjilerini doğru yönlendirmek ve eğlenceli aktiviteler planlamak gibi sorumluluklar da üstlenmek zorunda kalabilir. Bu da kendi ilişkilerini geri planda bırakmalarına neden olur. Bu durum, özellikle çocuk odaklı bir ilişki dinamiği olan çiftlerde daha belirgin hale gelir.”

“Yarıyıl tatili ‘Ailecek kaliteli vakit geçirme’ beklentisiyle başlar”

Yarıyıl tatillerinin genelde ‘Ailecek kaliteli vakit geçirme’ beklentisiyle başladığını ancak zamanla bu beklentinin gerçekleşmediğine değinen Onma Psikoloji’den Psikolog Buse Şimşek, “Yapılan araştırmalarda çocuk merkezli ilişki tarzının uzun vadede çiftler arasında duygusal bağın zayıflamasına neden olabileceğini ortaya koymuştur. Yarıyıl tatili gibi yoğun dönemlerde, çiftlerin özellikle aralarındaki bağı güçlendirmeye yönelik çabaları yüksek tutarak olumsuz etkilerini önüne geçebilirler. Yarıyıl tatili genelde "Ailecek kaliteli vakit geçirme" beklentisiyle başlar. Ancak bu beklentiler, günlük hayatın getirdiği stres ve gerçeklerle çatıştığı zaman hayal kırıklığına yol açabilir. Tatil planlarında aksaklık yaşanması, çocukların bitmek bilmeyen enerjisi ve çiftlerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmaması, bu dönemi daha zor hale getirebilir. Çiftlerin bu dönemde yaptığı en büyük hata, duygularını ve ihtiyaçlarını birbirlerine ifade etmemeleridir. Bu dönemde ebeveynlerin sadece çocuklara odaklanması, çiftin kendi ilişkisini göz ardı etmesine neden olur” dedi.

Öte yandan Psikolog Buse Şimşek, çiftlerin çocuklarla zaman ayırırken bireysel ihtiyaçlarını da unutmaması gerektiğini söyledi.